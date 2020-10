Miért hagyja ott a Honda a Forma-1-et és mi lesz a Red Bullal? - Összefoglaló a nap bejelentéséről

Ki használja a Honda motorjait?

Miután 2008 után a Honda kivonult a Forma-1-ből, 2015-ben, a jelenlegi V6-os hibridek korszakának második évében visszatért. A gyártó kezdetben kizárólag a McLarennel dolgozott együtt, de a kapcsolatuk már az elején sem volt felhőtlen, három év múlva pedig szakítottak is.

2018-ban az akkor még Toro Rossóként szereplő csapat szerződött velük. A Red Bull Racing tesztelni akarta ificsapatánál a japánok motorját, és mivel az a Renault erőforrásainál jobbnak bizonyultak, az anyacsapat is megkapta azokat 2019-ben.

2018 júniusában jelentette be a két csapat az együttnűködést, eleinte csak 2019-re és 2020-ra. Tavaly novemberben aztán az is kiderült, hogy a kapcsolat a 2021-es évet is meg fogja érni a Red Bullal és a már AlphaTauri néven futó kettes csapattal.

Miért hagyja ott a Honda a Forma-1-et?

A Honda jelenlegi szerződése a csapattal 2021. végéig szól. A japán cég menedzsmentjének így arról kellett döntenie, hogy meghosszabbítják-e ezt, azért most, mert így van esélye a csapatnak gondoskodni a pótlásról 2022-re.

A Honda lényegében nem gazdasági okokra hivatkozva fejezi be az F1-programját, inkább arról van szó, hogy a forrásaikat az alternatív energiaforrásokra költenék, hogy így könnyebben érhessék el a karbonsemlegességet 2050-re.

A Honda Forma-1-es tevékenysége mindig is kutatási-fejlesztési stratégiájuk része volt, távozásuk után azonban az erre költött forrásokat máshova tudják csoportosítani. Emellett a Forma-1-es projekten dolgozó mérnökök felhasználhatják tapasztalatukat, amit a motorsportok élvonalában szereztek.

Masashi Yamamoto, General Manager, Honda Motorsport and Toyoharu Tanabe, F1 Technical Director, Honda Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

Mi lesz a Red Bullal a Honda távozása után?

A Red Bull tisztázta, egyelőre nincs motorbeszállítója egyik csapatuknak sem 2022-re, ami nem meglepő, hisz a Honda csak most tette közzé döntését, hetekkel azután, hogy a csapat aláírta az új Concorde Egyezményt.

A nyilvánvaló lehetőség az RBR és az AlphaTauri számára a jelenlegi három motorszállító, viszont a Mercedes jövőre már négy csapatot lát el motorokkal, ami a kapacitásuk végét jelenti. A Ferrari emellett három csapattal dolgozik, míg a Renault csak magára termel.

Az FIA szabályzatában van egy olyan kikötés, amely segít a motorszállító nélküli csapatoknak azzal, hogy kötelezi a legkevesebb partnerrel rendelkező beszállítót a közbelépésre, ez pedig a Renault.

A Red Bull 12 szezonban használta a franciák motorjait 2007 és 2018 között, négyszer is duplázni tudtak közösen 2010-től 2013-ig. Kapcsolatuk a hibrid érában viszont gallyra ment, a végére már mindkét fél számára nyűgként, a Renault ekkor már a nevét sem adta a dologhoz, Red Bull Racing TAG-Heuerként futottak az autók.

Újrakezdeni ezt a dolgot kínos lenne, főleg, ha a szabályok kényszerítik rá a két csapatot. A másik lehetőségek közé egy új beszállító sorozatba csábítása, vagy saját motorjuk kifejlesztése lehet, utóbbit viszont korábban kifejezetten elutasították.

Az osztrák cég régóta jó kapcsolatot ápol a Volkswagen-csoporttal. A német óriás, amely alá az Audi, a Porsche és a Lamborghini is tartoznak már sok éve árgus szemekkel figyeli a Forma-1-et, azonban a felsővezetők sosem kötelezték el magukat a sorozatba lépés mellett. Kevesebb, mint másfél évvel az első 2022-es verseny előtt pedig lehetetlen lenne versenyképes állapotba fejleszteniük bármilyen projektet.

Milyen örökséget hagy a Honda maga mögött?

A Honda négy különböző időszakban volt a Forma-1-része, a legutóbbi bizonyult a második legeredményesebbnek. Az első fejezet egy gyári csapat volt, mely 1964 és 68 között versenyzett, két futamgyőzelmet szerezve.

15 éves távolmaradás után a Honda 1983-ban, a turbóérában tért vissza, kezdetben a kis Spirit csapatban, majd a Williamsnek és a Lotusnak is dolgoztak, ez idő alatt Nelson Piquet a Williamsszel 1987-ben világbajnok lett.

Híres partnerségük a McLarennel 1988-ban indult. Négy további címet zsebeltek be, hármat Ayrton Senna (1988, 1990, 1991), egyet pedig Alain Prost (1989) révén. A Honda 1992-ben másodszor is kivonult.

Ayrton Senna, McLaren MP4/4 Fotó készítője: Sutton Images

A következő hivatalos visszatérés 2000-ben történt, amikor a British American Racing, illetve rövid ideig a Jordan autóiba vitték az erőforrásokat. 2006-ban a BAR gyári Honda-csapattá avanzsált, ebben az évben Jenson Button nyerte a Magyar Nagydíjat, ez volt az egyetlen sikerük.

A nehéz 2008-as szezont követően a cég harmadszor is kivonult a bajnokságból, de a csapat Brawn GP néven fennmaradt és a Mercedes motorjával meg is nyerte a világbajnokságot, a német márka ezután fel is vásárolta a gárdát.

A Hondát végül a V6-os hibrid szabályok csábították vissza a Forma-1-be, azonban a McLarennel 2015-ben kötött frigy törékenynek bizonyult, három megbízhatósági problémákkal és közepes teljesítménnyel sújtott év után pedig egy ötödik hely volt a legjobb, amit fel tudtak mutatni.

2018-ban új partnerük, a Toro Rosso már második versenyén egy negyedik helyezést ért el a Honda segítségével, akik komoly fejlődésen mentek keresztül, mielőtt a Red Bull is leszerződött velük. Max Verstappen aztán a V6-os korszak első dobogóját is leszállította nekik Ausztráliában, Ausztriában egy győzelmet szerzett, amit Németországban és Braziliában két másik követett.

Idén Verstappen a silverstone-i 70. Évforduló Nagydíjat nyerte meg, de jó pár dobogós helyének hála a csapat a második a konstruktőri pontversenyben. Hab a tortán, hogy Pierre Gasly az AlphaTaurinak is hozott egy meglepetésgyőzelmet Monzában, ez volt a Honda 77. sikere.

A Honda jelezte, hogy távozásukig teljesen elkötelezettek maradnak a Forma-1-hez és hogy 2021-ben további sikereket szeretnének elérni.

