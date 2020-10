A McLaren nem áll le a fejlesztésekkel: még nem nyitottuk ki az autóban rejlő lehetőségeket

A wokingi csapat, amelyik jelenleg harmadik a konstruktőri bajnokságban, még a Forma-1 homogenizálási határideje előtt pályára vitte az új, Mercedes inspirálta orrát, amellyel a törésteszten is újra ált kellett menni.

Bár maga a változtatás nem jelentett egyértelmű előrelépést, a csapatfőnök Andreas Seidl szerint az új aero irány, amelyet megalapoznak ezzel a dizájnnal, segít majd a csapatnak kihozni még többet a jelenlegi autóból.

„A szezon közepi homogenizálási szabályok miatt természetesen minél hamarabb akartunk tapasztalatot szerezni vele” – nyilatkozta Seidl az Autosport/Motorsport.com-nak.

„Ezért is döntöttünk úgy, hogy lépésről lépésre teszteljük bizonyos elemeket, amint azok készen álltak ebből a nagy csomagból. A cél egyértelmű, a szélcsatornás tesztek megerősítették, hogy ebbe az új irányba kell mennünk, aminek része az új orr is.”

„Hiszünk abban, hogy ez a helyes irány a jövőre nézve. Még több teljesítményt akarunk kihozni az autóból, és pontosan ebbe az irányba haladunk. A terv most az, hogy ennek a csomagnak minél több részét felrakjuk az autóra a pályán is.”

Lando Norris, McLaren MCL35 Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Seidl szerint ugyanakkor továbbra is a Racing Point rendelkezik a harmadik leggyorsabb autóval, és a Renault is nagyot lépett előre, ezért a német szakember is érti, hogy a McLarennek fel kell vennie a kesztyűt a fejlesztési versenyben, ha el akarják érni a harmadik helyet.

„Szerintem a Racing Point most olyan, mint Barcelona óta volt, vagyis egyértelműen övék a harmadik leggyorsabb autó. A Renault szintén nagy előrelépést tett meg Spa óta, ugyanakkor mindig velük harcoltunk a versenyeken.”

„Elismerjük, hogy jobb lett az autójuk, és most már csak rajtunk múlik, hogy mi is el tudunk-e érni a következő szintre az autónkkal, ha életben akarunk maradni ebben a küzdelemben. Fontos most, hogy kielemezzük az orosz adatokat, milyen hatással volt az új orr Lando autójának teljesítményére, és ebből kiindulva a helyes döntéseket hozzuk meg.”

Tsunoda már Marko érdeklődését is felkeltette.

Ajánlott videó: