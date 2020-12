Russell furcsa érzésekkel tért vissza a realitásba

Russell remek teljesítményt nyújtott a Szahír Nagydíjon Lewis Hamilton helyetteseként, és nem volt messze attól, hogy meg is nyerje a futamot, végül azonban a csapat hibája és egy lassú defekt elvette tőle az esélyt.

Mivel a Mercedes még nem tudta csütörtök reggel, hogy ki ülhet be Bottas mellé a másik autóba, ezért Russell az ő színeikben volt jelen a médianapon, később azonban érkezett a hír, hogy Hamilton negatív tesztet produkált, így neki vissza kell térnie eredeti alakulatához.

A fiatal brit elmondta, hogy vegyes érzései voltak azzal kapcsolatban, hogy vissza kell mennie a Williamshez, mivel egy teljes hétvégét szeretett volna menni a Mercedesszel már jobban felkészülve.

„Furcsa érzés volt, hogy őszinte legyek. Bahrein előtt nagyon akartam, hogy két futamom legyen az autóban, már csak azért is, mert akkor mindent megtanulhattam volna ott, és ide pedig már kifogások nélkül, felkészültebben érkezhettem volna.”

„Mivel Bahrein ilyen jól ment a teljesítmény szempontjából, ezért egy részem úgy volt vele, hogy jó volt ez, természetesen nyerni akartam, és ezen a hétvégén még jobb esélyem is lett volna talán.”

„Ezt félretéve viszont a williamses srácok adták meg nekem a lehetőséget. Nagyon keményen dolgoztak értem az utóbbi két évben. Az a feladatom, hogy jól zárjam az évet, és ezért vagyok itt.”

Russell visszaült a Williams FW43-ba, és a pénteki napot két és fél másodperccel lassabb idővel zárta, mint a leggyorsabb kört futó Valtteri Bottas a Mercedesben. A 22 éves versenyző elmondta, hogy „nagyon más” volt ismét a Williamst vezetni a jelentős tempókülönbség miatt.

„A köridőket nem lehet letagadni, ez egyértelmű. A Mercedes jelenti a mércét. Voltam olyan szerencsés, hogy velük mehettem legutóbb, és tudom, hogy milyen irányba kell mennünk az autóval. Jó tanulási lehetőség volt ez, hogy öt napon belül megtapasztalhattam a különbségeket.”

Ugyan megszerezte első F1-es pontjait a Mercedesszel, abban azért nem volt biztos, hogy ez a Williamsszel is sikerülni fog a szezonzárón, hacsak az előttük lévő autók nem ütköznek komolyabb nehézségekbe.

„Mindent megpróbálunk majd. Az év utolsó versenyén szerintem már mindenki kicsit elkeseredett. Néhány csapat a harmadik helyért megy, ezért talán láthatunk pár nagy megmozdulást.”

„Carlos a Ferrarihoz megy, szóval nem fogja annyira érdekelni, ha megsérül az autója. Ricciardo is távozik, őt sem fogja különösebben érdekelni, ha lesz valami az autójával. Ki is van még? Sergio is elmegy, szóval jó kis futam elé nézhetünk” – bazírozott kicsit az ellenfelek hibáira Russell.

„Ha csak a puszta tempót nézzük, akkor tudjuk, hogy nem harcolhatunk a top 10-ért. Kimi gyorsnak tűnt, Kevin is, bár általában ez a helyzet. Sokszor vagyunk lassabbak pénteken, aztán megoldjuk a helyzetet szombatra.”

