Van-e összefüggés Binotto távolléte és Camilleri lemondása között?

Louis Camilleri a mai nap reggelén adta hírül, hogy lemond a Ferrarinál betöltött szerepéről. Egyelőre nem érkeztek hivatalos információk arról, hogy pontosan mi állhat ennek hátterében, de mivel Camilleri egyéb üzleti tevékenységeit is beszünteti, ezért talán valamiféle egészségügyi probléma lehet a kiváltó ok.

Tegnap pedig az derült ki a vörösök háza tájáról, hogy Mattia Binotto csapatfőnöknek ki kell hagynia a szezon utolsó futamát, mivel nem érzi teljesen jól magát, így inkább Olaszország felé vette az irányt. A csapat beszámolója szerint nem COVID-19-fertőzésről van szó.

Ezek lapján talán vannak olyanok, akik máris elkezdtek kombinálni, hogy a két történésnek köze lehet egymáshoz. A hétvégén Binottót helyettesítő Mekies azonban cáfolta ezt. „Nem, Camilleri döntésének semmi köze nincsen a csapatfőnök távolmaradásához.”

„Mattiával voltam Bahreinben, és nem érezte jól magát a futam után. Nem köthető a dolog a koronavírushoz sem, de az orvosok azt tanácsolták neki, menjen haza, hogy a megfelelő kezelésben részesüljön. Nincs azonban semmi komoly, nem érzi magát olyan rosszul.”

Mekies arról is beszélt, hogy Camilleri bejelentése részben őket is meglepetésként érte. „Nagyjából mi is akkor kaptuk meg a hírt, amikor önök. Nem számítottunk rá.” Az átmeneti időszakban a márka elnöke, John Elkann tölti majd be a megüresedett pozíciót.

A 65 éves Camilleri egyébként néhány hete maga is elkapta a koronavírust. „Sosem volt komoly veszélyben, de biztosan megviselte őt. Talán ez is közrejátszhatott a döntésében” – vélekedett Laurent Mekies.

