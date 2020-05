Mely szponzorok költötték a legtöbbet az elmúlt évtizedben a Forma-1-ben?

Egyre valószínűbb, hogy 2021-től a Forma-1-ben bevezetik a 145 millió dolláros költségsapkát, ez az összeg pedig különösen elenyészőnek tűnik a listán látható szponzorok hozzájárulása mellett. Az adatokat a Formula Money szolgáltatta a GPFans-nek.

10: Claro, Telcel, Telmex – 218 millió dollár

A mexikói telekommunikációs vállalat többször is arculatot váltott az elmúlt években, és a mexikói pilóták, Sergio Perez, és Esteban Gutierrez támogatása miatt több autón is megjelentek a logóik. Force India/ Racing Point, Sauber/Alfa Romeo, és még a Ferrari autóin is ott voltak. Gutierrez csak az overallján hordta a Telcel logót, amíg a Haas versenyzője volt, az autón már nem jelent meg.

Sergio Perez, Sahara Force India F1 VJM09 Fotó készítője: XPB Images

9: Mobil 1 – 237 millió dollár

A Mobil 1 a McLaren állandó szponzora volt 2017-ig, amikor is megelégelve a McLaren Honda gyenge teljesítményét, átpártoltak a Red Bullhoz. Talán ironikus, hogy a Honda motorok elől menekültek a Red Bullhoz, azonban ma a Honda motor már korán sem gyenge annyira, mint 2016-ban volt.

Az olaj és kenőanyag gyártó cég logói az autók mellett pár versenypályán is meg szoktak jelenni.

8: Vodafone – 299 millió dollár

Még egy korábbi McLaren szponzor, a Vodafone 2013 végéig volt a brit csapat főszponzora. A szakításuk egybeesett Lewis Hamilton távozásával, azonban a Vodafone már az év elején bejelentette kilépési szándékát. A Vodafone is megtalálható volt a versenypályákon szponzorként.

Jenson Button, McLaren MP4/26 Fotó készítője: Sutton Images

7: Rolex – 327 millió dollár

A Rolex a Forma-1 globális partnere, és minden bokszutcakijárat fölött ott lóg egy óriási zöld-arany óra, amelynek mutatóit az élő TV közvetítések is mutatják minden esemény előtt.

6: Infiniti – 345 millió dollár

A Renault – Nissan csoport luxusmárkája leginkább a Red Bullokon látott matricáik miatt emlékezetes, majd a Renault gyári csapatának visszalépésével azok átköltöztek a sárga-fekete autókra.

A 2010-es évek elején a Red Bull gyakorlatilag a Renault gyári csapata volt, hasonlóan a Honda jelenlegi helyzetéhez.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Fotó készítője: XPB Images

5: Pirelli – 381 millió dollár

Ennek a szponzori megállapodásnak az összértékét nagyon nehéz megbecsülni, ezért a Formula Money csak azokat a pénzeket számolta, amelyek ténylegesen gazdát cserélnek. A Pirelli azért a kiváltságos helyzetért fizet, hogy ők szállíthatják a Forma-1 gumijait, a minden autón, pályán megtalálható logók miatt talán ez a legkedvezőbb megállapodás a listán,

4: Shell – 412 millió dollár

A lista következő tagjainál megfigyelhető egy közös pont: A Ferrari

A két cég kapcsolata 1924-ig nyúlik vissza, és a szponzori megállapodás mellett kiterjedt technikai kapcsolatban is állnak.

3: Santander – 514 millió dollár

A spanyol bank Fernando Alonso személyes szponzora, a Ferrari és a McLaren is profitált a felek együttműködéséből. A McLarentől 2016-ban távoztak, a Ferraritól 2017 után, azonban a Santander UK továbbra is támogatta Jenson Buttont.

2: Phillip Morris International – 625 millió dollár

Azok az idők már elmúltak, amikor minden csapat egy-egy cigarettamárka színeit öltötte magára, azonban a Phillip Morris továbbra is aktívan részt vesz a Ferrari szponzorálásában, ami miatt messze a legellentmondásosabb szponzor ma a Forma-1ben.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A Mission Winnow kampány célja a tudományok, technológia, és innováció népszerűsítése, azonban leplezetlen kapcsolata a cigarettatermékeket gyártó, forgalmazó anyacége miatt több országban, és az F1 hivatalos játékában is eltávolították a logóikat az autókról.

1: Petronas – 735 millió dollár

A maláj állami olajvállalat a Mercedes 2010-es visszatérése óta főszponzora a csapatnak, az összeg az egyenletes jó teljesítmény mellett azért is lehet ekkora, mert 2017-ig a Maláj Nagydíj főszponzoraként tevékenykedett.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

