A Sauber előállt a fenntarthatósági tervével

A Forma-1 pillanatnyilag a koronavírus-járvány miatt szünetel, viszont egyre többen beszélnek arról, hogy Ausztriában elkezdődhet a szezon július 5-én, ráadásul nem is csak egy futamot rendeznének a spielbergi pályán, hanem kettőt is.

Nemrégiben a Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko az osztrák rádiócsatornának, az Ö3-nak nyilatkozta azt, hogy magabiztos azt illetően, hogy sikerül összehozniuk az Osztrák Nagydíjat a Red Bullal.

Eközben viszont telik az idő, és a Forma-1-nek nem a versenyzés az egyetlen fontos területe. Az F1 ugyanis azt az ambíciózus célt tűzte ki, hogy CO2-semleges akar lenni 2030-ra, és már egy tervet is összeállítottak erről, amelyben többek között az szerepel, hogy a jövőben szintetikus üzemanyaggal mehetnek majd a kocsik.

Még több F1 hír: Mercedes: Remélem, Hamilton fenntartja a teljesen makulátlan versenyzői voltát

A Mercedes még márciusban állt elő a fenntarthatósági tervével, most pedig a Sauber-csoport tette meg ezt. A svájci vállalat viszont már sokkal azelőtt komolyan foglalkozott a témával, mielőtt a környezetvédelem a közbeszéd ennyire szerves részét képezte volna.

A Forma-1-es csapat, amely 2019 óta Alfa Romeo néven fut az F1-ben, már 2011 óta CO2-semleges, és nem akarnak megállni: tovább akarnak haladni a zöld úton.

Az új fenntarthatósági tervük pedig nemcsak a versenycsapatukra, hanem a két további ágazatukra is vonatkozik. Ebből az egyik a Sauber Engineering, amely a prototípusok kifejlesztésére fókuszál, a másik pedig a Sauber Aerodinamik, amely vállalat többek között egy szélcsatornával is rendelkezik, amit bérbe ad más versenycsapatoknak vagy cégeknek is.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images

A Sauber nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kiegyenlítse a Forma-1-es projektjük következtében keletkező CO2-kibocsátást. Például az utazásaikat azzal ellensúlyozzák, hogy erdősítési és erdővédelmi projektekbe fektetnek. A hinwili gyárukban használt elektromosságot pedig újrahasznosítható energiából állítják elő, amelyet a gyárban generálnak.

A Sauber építette Svájc egyik legnagyobb fotovoltaikus parkját, ami a vállalat szerint 40 háztartás áramszükségletét tudja biztosítani évente. A Sauber az alábbiak kezdeményezéseket sorolta fel, amelyeket már elkezdtek véghezvinni a zöldebb jövő érdekében:

a vállalat járműflottáját kisebb kibocsátású járművekre cserélése

az ISO 14001-es környezeti menedzsment standard alkalmazása az újrahasznosítási procedúrák során

a bokszutcában keletkező szemét szétválogatása az újrahasznosítás céljából, a megmaradt étel eladományozása

több mint 250 ezer svájci frank gyűjtése hivatalos jótékonysági szervezetek számára (pl.: Save the Children)

a diverzitás promótálása a munkahelyen, már most több mint 40 nemzetiségű alkalmazott dolgozik a Saubernél

A Supercars Eseries 2. fordulója is elképesztő izgalmakat tartogatott, a wildcardként versenyző Max Verstappen csapattársával, Shane van Gisbergennel vívott csatát a barcelonai pályán a győzelemért.