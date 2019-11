McLaren: Inkább legyen gyors egy versenyző, mint…

Lando Norris és Carlos Sainz Jr. is fiatal és nagyon tehetséges, és most ők testesítik meg a McLaren szellemét…

„A szezon nagyon korai részén meghosszabbítottuk a szerződésüket, ez is megmutatja, hogy mennyire elégedettek vagyunk velük. Sikeres jövő vár rájuk, főleg akkor, ha sikerül jó autót adnunk alájuk.”

„Lenyűgöz az időmérőn és a versenyen mutatott tempójuk is, és nemcsak a csapattal dolgoznak kiválóan, hanem a szponzorokkal és a médiával is. Tökéletesen működnek együtt, és tisztában vannak azzal, hogy most nem az egymással való rivalizálással kell foglalkozniuk, hanem azzal, hogy a csapatnak dolgozzanak.”

A Ferrarinál ennek az ellenkezője történik, ott megy a rivalizálás Vettel és Leclerc között. Melyik hozzáállás hatékonyabb: amikor egy csapatnak két ugyanolyan erős versenyzője van, vagy amikor szigorú hierarchia uralkodik?

„Szerintem mindig jobb az, amikor egy csapatnak két erős versenyzője van.”

Mit értékelsz leginkább egy versenyzőben?

„Természetesen a sebességet. Jobb, ha egy olyan pilótád van, akivel nehéz dolgozni, de gyors, mintha egy olyan pilótád lenne, akivel könnyű dolgozni, de lassú. Másrészről a pilóták a sportunk hősei, és óriási felelősség van rajtuk az egész csapat által. A mérnökökkel együtt törekedniük kell a kocsi fejlesztésére, és méltósággal kell viselniük, ha valami nem sikerül jól.”

Mik a benyomásaid a 2021-es szabályokról?

„Mindenkinek a lehető legjobbat kell kihoznia a lehetőségeiből. A Mercedes, a Ferrari és a Red Bull a többi csapat előtt áll, de nem azért, mert sok pénzük van, hanem azért, mert jól működnek csapatként. De szükség volt a szabályváltoztatásra. És ez hatványozottan igaz a költségek csökkentésére és a pénzelosztásra.”

„Nagyon optimisták vagyunk. Bevezetik a költségvetési sapkát, és ez az egyetlen lehetőség arra, hogy egyenlővé tegyük a Forma-1 résztvevőinek lehetőségeit. 2021-től a csapatoknak lehetőségük lesz arra, hogy kidolgozzák a saját koncepciójukat az aerodinamika és a felfüggesztés terén, és új dolgokat próbálhatnak ki a gumik és a motorok kapcsán. Meg vagyok győződve arról, hogy a versenyek látványosabbak lesznek, mivel több lesz az előzés.”

