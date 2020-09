Massa: Brawn adta az ötletet Schumacher „hibájához” Monacóban

2006-ban ismét Fernando Alonso volt Michael Schumacher ellenfele a világbajnoki címért, miután 2005-ben a Renault dominált, a Ferrari pedig egyedül a gumibotrányról elhíresült indianapolisi futamot tudta megnyerni.

Monacóban az első mért körökön Schumacher futotta a legjobb időt, majd az időmérő végén látszólag hibázott a Rascasse kanyarban, ami előidézte a sárga zászlót, így mögötte senki, így Alonso sem tudott javítani.

Egyből megvádolták a németet azzal, hogy szándékosan szimulálta le a hibáját, amit a belső kamerás felvétel is bizonyított. Nem volt ismeretlen Schumacher múltjában az efféle viselkedés, emlékezhetünk az 1994-es ausztrál szezonzáróra, ahol Damon Hillel találkozott, vagy a 97-es jerezi esetre, amikor nem tudta végül kilökni Jacques Villeneuve-t.

A stewardok végül diszkvalifikálták Schumachert, hozzátéve, hogy; „Nem találtunk semmilyen okot, ami arra kényszerítette volna a pilótát, hogy ennyire szokatlan féktávot vegyen a pálya ezen részén, ami végül azt eredményezte, hogy szándékosan megállította az autóját az időmérő utolsó perceiben, miközben a leggyorsabb időt ő futotta meg addig a pontig.”

Hasonló eset történt 2014-ben is, amikor Nico Rosberg futott ki a bukótérbe, hogy a sárga zászlóval elrontsa Hamilton körét. Damon Hill korábban az F1 Nation podcastban arról beszélt, hogy Bottasnak legalább hasonló trükköket kellene csinálnia, ha mentálisan le akarja győzni Hamiltont.

A Sky új dokumentumsorozatában, a The Race to Perfection-ben Felipe Massa, Schumacher egykori csapattársa mesélt a 2006-os incidensről, számolt be a FormulaSpy.

„Volt egy megbeszélésünk a csapattal, és az időmérőről beszéltünk” -mondta Massa. „Két szett gumink volt a Q3-ra, és Michael valami olyasmit mondott, hogy „ha gyorsabbak vagyunk most, akkor várhatunk a második gumival…”

„Ross azt mondta: „talán ki tudunk provokálni egy sárga zászlót?” Ott azt mondtam, hogy „csak poénból? Komolyan kérdem, poénból, igaz?” Aztán minden pontosan így történt. Michael kihasználta ezt az apró ötletet a saját előnyére.”

Brawn elmondása szerint csak odavetette ezt, azonban Schuamcher túl messzire ment el, mint karriere során kétszer is korábban, 94-ben Adelaideben és 97-ben Jerezben.

„Egyértelmű, hogy a pole-pozíciót akarod Monacóban” – mondta Brawn. „Ott azonban, a stratégiánk, a gumik, és az autónk miatt sem lett volna erre szükség. Egyszerűen hülye megmozdulás volt. Ez is egyike volt azon hibáknak, amit Michael kétszer-háromszor vétett a karrierje során.”

Massa elmondása szerint Schumacher nem vallotta be egyből, hogy szándékosan tette, amit, azt csak egy évvel később, az első visszavonulása után tette meg, de nem nyilvánosan, csak a közeli körének.

„Nem hittem el egyszerűen, hogy megtette ezt. Az egyetlen dolog, amit nem tudott kimondani az az volt, hogy oké, hibáztam. Ez egy évbe, egy egész évbe telt neki. Azt mondtam, „hogy tudtad ezt tenni?”

„Ez is csak annak a példája, hogy mindenki hibázik az élete során.”

