Ma 27 éve, hogy elhunyt Lauda legendás riválisa és a Forma-1 bajnoka, James Hunt

James Hunt neve a fiatal rajongók számára is ismerős lehet. Időről időre előkerül a poros könyvespolcról annak az 1976-os szezonnak a felvételei, ami örökre emlékezetes maradt, és nem véletlenül.

Hunt a kicsapongó és nagyon laza életviteléről, stílusáról volt híres az 1976-os bajnoki trófeájának megszerzése mellett. Karrierje nem volt igazán hosszú a Forma-1-ben, de talán túl rövid sem. Egy biztos, eseménydús időszak volt ez az életében.

1973 és 1979 között versenyezett a Forma-1-ben, és olyan csapatoknak dolgozhatott, mint a Hesketh, a McLaren és a Wolf. Ezen időszak alatt összesen 92 rajtnál állt ott. A neve mellett 10 győzelem, 23 dobogós helyezés, 179 bajnoki pont, 14 rajtelsőség, 8 leggyorsabb kör, 46 kiesés és 179 bajnoki pont került. Emellett 666 körön át autózott az élen.

James Hunt, Hesketh Ford 308 Fotó készítője: Rainer W. Schlegelmilch

James Hunt az 1973-as Monacói Nagydíjon mutatkozott be az F1-ben, az idény második felében, de már az első szezonjában letette a névjegyét: Hollandiában a harmadik, Amerikában a második helyen ért célba a Hesketh Racinggel.

Az 1974-es szezonban többet volt a pályán kívül, mint azon a kieséseinek köszönhetően. Amikor be tudta fejezni az adott futamot, dobogóra állhatott. 1973-ban is így volt ez, amikor szintén 8. lett. Az 1975-ös szezon hozta meg számára a nagy áttörést, és noha zsinórban ötször is idő előtt búcsúzott, Hollandiában nyerni tudott és majdnem a TOP-3-ban zárta a bajnokságot.

1976-ra a McLarenhez került. Azelőtt azonban úgy tűnt, hogy ülés nélkül marad. A vezetőség kockáztatott és leszerződtette a balhés versenyzőt. A szezont Brazíliában egy kieséssel kezdte, majd sorra jöttek a dobogós helyezések, a győzelmek és az újabb nullázások.

Mindeközben közte és Niki Lauda között egy olyan rivalizálás alakult ki, amire a mai napig egy példát lehetne felhozni: Ayrton Senna-Alain Prost. Lauda az 1976-os Német Nagydíjon súlyos balesetet szenvedett, és úgy tűnt, számára akkor ott véget ért a harc és talán a pályafutása is az égési sérülései miatt.

James Hunt, McLaren M23-Ford Fotó készítője: Motorsport Images

Az osztrák legenda a csodával határos módon csak két nagydíjat hagyott ki, és az Olasz Nagydíjon már ismét a Ferrari volánja mögött ült Monzában. Ausztriában és Hollandiában fontos pontokat gyűjtött a riválisa. Lauda később elmondta, szerinte ezek a Hunt-sikerek adtak neki erőt ahhoz, hogy nagyon hamar visszatérjen, a hihetetlen fájdalmai ellenére is.

A mindent eldöntő Japán Nagydíj, a szezon utolsó versenyhétvégéje döntött a cím sorsáról. Az időmérő edzésen Mario Andretti volt a leggyorsabb a Lotussszal, közvetlen a McLaren versenyzője és bajnokaspiránsa előtt. A harmadik leggyorsabb időt Lauda futotta meg.

Vasárnap, a verseny napján mostoha időjárási körülmények között kellett versenyezniük a pilótáknak, ami közel sem volt életbiztosítás. Csak 8 kör volt hátra a versenyből, amikor Huntnak ki kellett állnia a bokszba a rossz guminyomás miatt.

Ekkor csak az 5. helyen autózott, ami azon a ponton nem lett volna elegendő ahhoz, hogy megnyerje a világbajnokságot. Az utolsó 8 körben mindent egy lapra tett fel és hihetetlen tempót ment, aminek egy harmadik hely és egy világbajnoki cím lett a vége, miután Lauda feladta a Ferrarival. Utólag elárulta, egyszerűen féltette az életét és nem akarta kockáztatni azt egy világbajnokság miatt.

James Hunt, Hesketh Ford, Niki Lauda, Ferrari Fotó készítője: David Phipps

Érdekességek az 1976-os Japán Nagydíjról

ez volt a Forma-1 történetének 280. nagydíja

ez volt Andretti 2. rajtelsősége

ez volt a Lotus 68. rajtelsősége

ez volt a Ford-Cosworth 81. rajtelsősége motorgyártóként

a verseny átlagsebessége 215.644 km/óra volt

ezen a napon lett bajnok Hunt

ez volt Andretti 2. győzelme

ez volt Hasemi első és egyetlen leggyorsabb köre

ez volt a Lotus 55. győzelme

ez volt a Kojima első és egyetlen leggyorsabb köre a versenyeken

ez volt a Ford-Cosworth 96. győzelme motorgyártóként

Hunt erre azt válaszolta, hogy noha maximálisan tiszteli Nikit, vele ellentétben még soha nem nyert bajnokságot, így készen állt arra, hogy esetlegesen egy súlyos balesetet szenvedjen. Kettejük kapcsolata egyszerre volt barátságos és barátságtalan. Laudának titkon mindig is a nagy kedvence volt Hunt, akit sokszor utált a stílusa és a húzásai miatt.

1976 F1 bajnoka három évvel később visszavonult, és Laudával ellentétben már nem lett újra bajnok. 1980-ban csatlakozott a BBC televízióhoz F1-es szakkommentátorként, ahol Murray Walker mellett dolgozhatott. 1993-ig volt tagja a stábnak, amikor tragikus hirtelenséggel elhunyt. Mindössze 45 éves volt, amikor elvitte a szívroham az angliai otthonában.

