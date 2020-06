A Forma-1 továbbra is innovatív ötleteket keres

A koronavírus-járvány következtében sokat változott a Forma-1 jelene és jövője is: a költségvetési sapka összege 175 millió dollár helyett 145 millió lett, míg az idei első versenyeket még biztosan nézők nélkül kell megtartani, folyamatos koronavírus-tesztekkel.

Emellett a technikai szabályváltoztatásokat 2022-re halasztotta a sport, a fejlesztéseket pedig komoly mértékben korlátozza. A közeljövőben pedig elképzelhető, hogy további változtatások fognak érkezni a Forma-1-be. Jean Todt, az FIA elnöke többek között erről nyilatkozott a Gazzetta della Serának.

Évente több mint 100 alkalommal repültél korábban, hogy érzed magad ebben az időszakban?

„Az emberi természet a változásra van teremtve, olyan, mint egy kaméleon. És ehhez hozzátartoznak a kellemetlen szituációk is. Én rájöttem, hogy boldog és szerencsés vagyok, míg mások sajnos nem azok. Ebből a helyzetből máshogy fogunk kijönni, mint ahogy belementünk.”

Hogyan fog újraindulni a Forma-1?

„Az egész a csapatmunkának köszönhető. Az volt a feladatunk, hogy megpróbáljuk megoldani a problémáinkat. Még akkor is, ha ilyen problémákkal korábban soha nem találkoztunk. Chase Carey-vel és a csapatával együtt dolgoztunk, kéz a kézben, ahogy a csapatokkal is. Arra használtuk ezt az időt, hogy a Forma-1 jövőjéről gondolkodjunk.”

„Nemcsak ez a szezon, hanem ennél sokkal több forgott kockán. A költségvetési sapkával és a fejlesztések korlátozásával ambíciózusnak kellett lennünk, hogy elérjük azokat az eredményeket, amelyekre az F1-nek szüksége van. A korábbi költségekkel a Forma-1 fenntarthatatlanná vált. És a nagyobb, a közepes és kisebb csapatok közötti különbség is túl nagy lett.”

A szombati kvalifikációs formátum koncepcióját elutasították. Csalódott vagy emiatt?

„Egy ilyen helyzet lehetőségeket is kínál. Az, hogy egy helyszínen két versenyt is rendezünk, lehetőséget ad, hogy más dolgokat is kipróbáljunk. A sprintverseny egy opció volt, de végül nem kapott engedélyt, mert egyhangú szavazásra lett volna szükség, de ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk más, innovatív ötletet találni.”

Nagyon komolyan támogatod az ökológiát a motorsportban. Nem gondolod, hogy a krízis miatt kevesebb lesz a „zöld” befektetés”?

The 2021 Formula 1 technical regulations are unveiled in a press conference, Jean Todt, President, FIA Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Nem, én ennek az ellenkezőjét gondolom. Hat évvel ezelőtt vezettük be a Forma-1-be a hibrid-motorokat, mekkora katasztrófa lenne, ha az F1-ben továbbra is régimódi motorok lennének? Válaszút előtt állunk: a mobilitás változik, a motorsportnak pedig a környezet és biztonság laboratóriumának kell lennie ahhoz, hogy túléljen.”

Olaszországban akár egy második versenyre is van esély, Mugellóban pedig még sosem volt F1-es verseny. Szeretnéd, ha oda látogatna el a Forma-1?

„Ki kell használnunk ezt a periódust, hogy elérjünk olyan célokat, amelyek normál esetben elérhetetlenek vagy majdnem azok. Kreatívnak kell lennünk a versenynaptárral kapcsolatosan, és nemcsak a Forma-1 tartozik ide, hanem a többi sorozat is, a ralitól egészen a Formula E-ig.”

Milyen várakozásaid vannak az új szezonra?

„Aki eddig erős volt, az az is marad. Egyébként érdekes lesz látni, hogy a motorral foglalkozó szakemberek hogy tudtak haladni, anélkül, hogy visszajelzést kaptak volna a pályáról. A sportban pedig mindig vannak megjósolhatatlan történések…” – zárta Todt.

