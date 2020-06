Ma 13 éve, hogy Kubica szörnyű balesetet szenvedett a Kanadai Nagydíjon

13 esztendővel ezelőtt a BMW-Sauber lengyel versenyzője, Robert Kubica egy mérhetetlenül nagy balesetet élt túl. Szerencsére nem sérült meg súlyosan, de voltak, akik hirtelen a legrosszabbra gondoltak.

A Kanadai Nagydíj hallatán valószínűleg sokaknak rögtön Kubica szörnyű 2007-es bukása jut eszébe, nem véletlenül. Egy baleset, ami megmutatta, hogy a „mai” Forma-1 milyen fejlődésen ment keresztül, többek között a biztonságtechnikát illetően is.

A BMW-Sauber pilótája elemi erővel csapódott neki a betonfalnak a volánja mögött. Nagyon csúnyán összetört a gép, de a pilótafülke egyben maradt, és ez jelentette a kulcsot ahhoz, hogy Robert élve szálljon ki a roncsból.

Kubica számára egy örökkévalóságnak tűnhetett a bukás, mely ugyan gyorsan lezajlott, belülről sokkal lassabbnak érződhetett. Rövid időre az eszméletét is elvesztette, de szerencsére nem volt szó sokkal többről.

A csodával határos módon Robert egy bokaficammal és egy rövidebb eszméletvesztéssel megúszta a horrorisztikus bukást. Egészen hihetetlenek voltak azok a felvételek, amik napvilágot láttak az F1 történetének egyik legcsúnyább incidenséről.

Ez egy újabb jele volt annak, hogy a Forma-1 milyen biztonságos, és az FIA nemhiába költ sok millió eurót a különböző biztonságtechnikai fejlesztésekre, melyek valóban életet menthetnek, és mentettek is már nem egy alkalommal.

Kubicának ez még csak a második F1-es szezonja volt. A dobogóra ugyan nem állhatott fel, több jobb eredményt is gyűjtött az F1.07-tel, amit még egy 2.4 literes V8-as BMW-motor hajtott. A bajnokságot a 6. helyen fejezte be.

Egy évvel később még a bajnoki címért is harcban tudott lenni. Ez volt a legerősebb idénye a királykategóriában, amivel a top-csapatok figyelmét is felhívta magára. A kanadai győzelme mellett dobogós helyezései is voltak. 75 ponttal a 4. helyen zárt.

