Két F1-es pályán fog prototípus 2021-es gumikat tesztelni a Pirelli

Az F1-es csapatok döntésének értelmében idén is a 2019-es gumik lesznek munkában. Nem voltak elégedettek a 2020-es keverékekkel, így azokat soha nem vetették be éles körülmények között. Hamarosan azonban két fontos teszt is lesz a Forma-1-ben a gumik kapcsán.

Az FIA sportszabályzatát megváltoztatták az idei szezonra, hogy a Pirelli számára extra tesztidőt biztosítsanak, de ezzel kapcsolatban nem írták ki a pontos programot. Most azonban kiderült, hogy a két teszt Silverstone-ban és Barcelonában lesz.

Természetesen a versenyhétvégéken bonyolítják le a teszteket, és mind a 10 csapatnak kötelező lesz mindkét autójával tesztelni ezeket a gumikat az FP2 első 30 percében. A szabályok szerint ez alól csak úgy mentesülhet egy autó, ha az helyrehozhatatlan károkat szenved.

A Pirelli a 2019-es abroncsokat nemcsak 2020-ban használhatja, hanem 2021-ben is. Emiatt az FIA módosíttatta a padlólemezt érintő szabályokat, hogy azzal segítsék a gumigyártó helyzetét, mivel az új autók gyorsabbá váltak, addig az abroncsok a régiek maradtak.

A Pirelli azonban mégis el akar végezni egy-két finomítást a 2021-es specifikációkhoz, hogy azzal teret nyerjenek maguknak. A csapatok már megkapták a szükséges információkat az FP2-es tesztekről, amik fejlesztési célokat szolgálnak. Ez a második brit versenyhétvégén és a barcelonai eseményen lesz.

Az ötlet az, hogy különböző megoldásokat fognak tesztelni, aminek a végén egy ideálisabb gumik kaphat a mezőny abból a szempontból, hogy a keverékek alacsonyabb nyomás mellett tudjanak működni, és ezzel együtt csökkentenék a túlmelegedést.

A Pirelli elmondta, ha elegendő információval fognak rendelkezni, akkor az lesz a cél, hogy 2021-re befagyasszák a konstrukciót. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy új gumi, és nincs szó arról, hogy ez egy teljesen új konstrukció lenne.

A gumigyártó hozzátette, ez lehetetlen lenne ebben a helyzetben, és ez nem is szerepel a terveikben. Az integritás javítása érdekében azonban mindezt meg akarják tenni, hogy semmiféle probléma ne jöhessen elő, hiszen várhatóan a 2021-es autók a korlátozások ellenére is gyorsulni fognak.

