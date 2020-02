Jerez továbbra is tárgyal az F1-es versenynaptárba való visszatérésről

Juan Marín, a helyi andalúz önkormányzat alelnöke és turisztikai tanácsadója megerősítette, hogy továbbra is tárgyalnak a Liberty Médiaval a 2021-es futamrendezési lehetőségről. Marín szerint májusban vagy júniusban végre aláírhatják a szerződést.

„Nem mondhatok egyelőre semmit. Egyesek szerint már eldőlt az ügy, de amíg nem látom az aláírásokat a szerződés alján, addig nem tudok bejelenteni semmit. A tárgyalások továbbra is folyamatban vannak.”

A jerezi pályának amellett, hogy ki kell fizetnie a rendezési költségeket, magát a pályát is fel kell újítania, hogy az ismét alkalmas legyen a mai Forma-1-es autók fogadására.

„ A Forma-1 Jereznek és Andaluziának is érdekes, de más országok is érdekeltek. Egy nagyon drága befektetésről van szó, és a pálya is felújítást igényel. Szerencsére, nem csak az andalúz önkormányzat, de a jerezi városi tanács is teljes mértékben mögöttünk áll.”

Tavaly novemberben lehetett hallani az első híreket arról, hogy az új andalúz önkormányzat érdekelt lenne egy jerezi futamban. A pálya korában 1986 és 1990 között rendezte a Spanyol Nagydíjat, 1994 és 1997 között pedig az Európai Nagydíjat tartották itt.

Az első információk szerint Jerez 25 millió dollárt fizetne a 3 éves szerződésért, ami sikeres tárgyalások és bizonyos feltételek esetén 75 millió dollárra növekedhet, ezzel biztosítva a futam jövőjét 2023-ig.

A jerezi pálya jelenleg MotoGP futamnak ad otthont, és a Turisztikai Minisztérium szerint 150 millió dolláros forgalmat generál a térségben, ezzel Malajzia után a második legkifizetődőbb futam.

A barcelonai pálya tavaly hosszabbította meg 1 évvel a szerződését, az andalúziaiak pedig érdekeltek lennének, hogy ez ne hosszabbodjon meg idén, viszont Montmelóban is keményen dolgoznak azon, hogy a Forma-1-et Katalóniában tartsák.

