Alguersuari: A pilóta csak egy ügyfél az F1-ben, aki pénzt hoz a csapatnak

Jaime Alguersuari ismét kritizálta az F1-et, mely szerinte nem igazi sport, mert az a pénz körül forog, és a versenyzés másodlagos. A Toro Rosso korábbi pilótája hisz benne, hogy a zenélésben megtalálta azt a motivációt, amit az autók nem adtak meg neki. A zene világában DJ Squire-ként ismert spanyol szerint a pilótáknak fel kell adnia profizmusukat, hogy pénzt termeljenek ők is.

„Az autóversenyzés világában minden az egóról szól, az üzlettől kezdve a politikáig. Az F1 nem egy sport, hanem egy üzlet, amiben a profi pilóta csak egy ügyfél, aki a szponzorokat biztosítja a csapatnak” – nyilatkozta az EFE hírportálnak.

A katalán szerint nincsenek meg a sport igazi értékei a száguldó cirkuszban. Azt olyanokban látja, mint például a teniszjátékos Roger Federer vagy Rafael Nadal, vagy az idősebb Carlos Sainz: „Még 57 évesen is tele van motivációval, és értékekkel.”

Alguersuari most DJ karrierje mellett a biciklizés világában talált új otthonra, ahol a Titan Seriesben vesz részt barátjával, a szintén korábbi F1-es pilóta Roberto Merhivel (2015, Marussia).

„Azért váltottam a zene világára, mert nem kapcsolódtam már erősen az autókhoz. Nem motivált eléggé, így inkább a művészeti utat választottam, és megváltoztattam magam körül a levegőt. Nem egy példa vagyok, hanem egy most is aktív ember. Lemezkiadókkal dolgozok együtt, és tapasztalataimat megosztom másokkal is, mert bárki képes erre. Nem lehet mindenki pilóta és zenész is, de muszáj pozitívan gondolkodnod.”

Alguersuari konferenciabeszélgetéseket is tart könyvéről, a „Reinvent yourself”-ről, amiben kifejti hogyan adta fel az autóversenyzést azért, hogy ismét megtalálja boldogságát.

„A boldogság nem egy teli bankszámla, vagy a híresség. Az benne van abban a vágyban, hogy a világ felé az igazi éned mutasd” – zárta Alguersuari.

