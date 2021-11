Ilyen időre lehet számítani a brazíliai F1-es hétvégén

A hétvégén a Forma-1-es szezon 19. állomásaként Brazíliába látogat a mezőny, ahol könnyen lehet, hogy nedves pályán is hajtaniuk kell a száguldó cirkusz versenyzőinek, ami egyáltalán nem ritka dolog a brazil nagydíjhétvégéken.

Az első szabadedzés idején 44-46 százalék van a csapadékra, és a szél sem lesz kegyes a pilótákkal a weather.com előrejelzése szerint, hiszen 19-21 km/órás szélre lehet számítani.

A péntek esti időmérőn hasonló időre lehet számítani: a levegő hőmérséklete 15 fok körüli lesz, az esőre pedig 49 százalék az esély, eközben pedig 24 km/órás szélre számít a weather.com.

A második szabadedzésen már nincs túl sok esély a csapadékra (24 százalék), az idő is valamivel melegebb lehet (18 fok), valamint a szél ereje is csökkenhet (16 km/óra). A szombat esti sprintkvalifikáción is 24 százalék az esély az esőre, a szél viszont erősödik az FP2-höz képest.

A versenyen pedig várhatóan nem lesz eső: a jelenlegi előrejelzés szerint mindössze 2 százalék az esély a csapadékra, a hétvége korábbi részéhez viszonyítva meglehetősen meleg, 22 fokos hőmérséklet várhatja a versenyzőket vasárnap.

A brazil Forma-1-es nagydíjhétvége menetrendjét erre a linkre kattintva tekinthetitek meg, a hétvége kezdete előtt pedig Verstappen előnye 19 pont Hamilton előtt, míg a Mercedes 1 pontos fórral rendelkezik a Red Bull előtt.

