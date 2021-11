Hamilton kénytelen volt magyarázkodni a perezes megjegyzése miatt

Hamiltonnak a második hely jutott a mostani futamon, amelyet Max Verstappen végül magabiztosan húzott be az első kanyaros előzésének is köszönhetően. A két bajnoki rivális mögött pedig Perez lett a harmadik.

A hazai hős a futam második felében mindent beleadott, hogy elkapja a britet és javítson a pozícióján, de a gumielőnye sem volt elegendő ahhoz, hogy végül komolyan támadni tudja ellenfelét.

Még több F1 hír: Button szerint Verstappen manővere akár a bajnokságot is eldönthette

Azt utólag el lehet mondani, hogy a szombati időmérő inkább volt egyfajta kisiklás a Red Bull részéről, de összességében nekik volt erősebb csomagjuk Mexikóvárosban, ezt pedig Hamilton is hangoztatta a verseny után, de talán nem a legjobban fogalmazta meg gondolatait.

„A második helyről indultam, és ott is értem célba. Nem panaszkodhatok. Egek, a sebességük hihetetlen volt ma, és nem tehettem semmit ellene. Amikor pedig Checo van a nyomodban, akkor tudod, hogy gyors az autójuk” – mondta a címvédő a Sky F1-nek a leintést követően.

Ezt akár úgy is lehetett értelmezni, hogy ha Perez képes őt megszorongatni, ami általában nem szokott előfordulni, akkor az csak azért lehetett, mert a Red Bull autója nagyon erős volt. Később talán maga Hamilton is érezte, hogy nem a legjobb szavakat használta, ezért tisztázta is a helyzetet.

„Csak biztosítani akarom, hogy az emberek nem látnak bele rosszat abba, amit tegnap mondtam. Nagyon tisztelem Perezt, és szerintem kiváló munkát végez az új csapatánál. Rengeteget fejlődött idén, és tudom, hogy mennyire nehéz egy új környezetben érvényesülni, ehhez idő kell” – írta Instagramon.

„Én csak azt mondtam, hogy követni egy másik autót Mexikóban a legnehezebb dolog az alacsony légellenállás miatt. Ezért is van ilyen kevés előzés. Ő azonban közel tudott jönni hozzám, ami megmutatta, hogy mennyivel több leszorítóerejük volt. Gratula Checónak, hogy ilyen jól ment.”

Hamilton tehát nem degradálni akarta Perezt, csak ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy a bikások autója mennyivel jobb, ha magas leszorítóerővel kell menni. A bajnokság most hétvégén már Brazíliában folytatódik, ahol muszáj lenne javítania a Mercedesnek.

Horner nem feltétlenül örült Verstappen taktikázásának