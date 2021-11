A riválisok árgus szemekkel figyelik a Red Bullt és a Porschét – sajtóhír

Az FIA a Motorsport Világtanács december 15-i ülésén fog dönteni a 2026-os Forma-1-es motorszabályokról, tehát egyre közelebb kerül a határidő. Arról már korábban hallani lehetett, hogy a Volkswagen-csoport az Audival és a Porschéval is beléphet, nemrég pedig arról szóltak híresztelések, hogy az Audi megvenné a McLarent, a Porsche pedig a Red Bull partnere lenne.

Az Auto Motor und Sport úgy tudja, hogy az Audi és a Porsche négy F1-es csapattal tárgyalt, a fent említett kettő mellett a Williamsszel és az Alfa Romeo-Sauberrel is. A Volkswagen, az Audi és a Porsche vezérigazgatója is a beszállás pártján van, így komoly esély van arra, hogy valamilyen formában találkozni fogunk velük a 2026-os rajtrácson.

Összességében a Forma-1 is örülne az érkezésüknek, és a várható változtatások is nekik kedveznek: az új motorformulának már nem lesz a része az MGU-H, még nagyobb lesz az elektromos terület szerepe az erőforrásban, valamint fenntartható üzemanyaggal fognak menni a kocsik.

További híreink: Brit szupertehetséget igazolt a Ferrari akadémiája

Az viszont továbbra is kérdés, hogy mely csapattal szállnának be. Az AMuS szerint felmerült, hogy az Audi megvásárolja a McLarent, a Porsche pedig a Red Bull-lal lép partnerségbe. Azonban a McLaren nem eladó, ebben pedig annak is szerepe van, hogy a költségvetési sapka bevezetésével profitábilisen működhetnek az istállók, miközben a költségek sem szállnak el.

Ennek értelmében a csapatok egyre drágábbá válnak, és közép távon csak a Williams, a Sauber és az AlphaTauri csapatánál képzelhető el tulajdonosváltás, míg a McLarennél az amerikai sportügynökség, az MSP Sports Capital növelheti 15-ről 33 százalékra a részesedését.

Viszont a motorpartnerség sem olcsó mulatság, hiszen a Porschénak ingyen kellene adnia a motorjait a Red Bullnak, pénzbe kerülne a márka feltüntetése a kocsin, ahogy az is, ha beleszólást akarnának a pilóták kilétébe. Éppen ezért az AMuS szerint arról is pletykálnak a paddockban, hogy a Porsche a Williamsre is alternatívaként tekint, amire a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azt mondta, hogy a Williamsnek legalább 3 évre van szüksége, hogy újra topcsapattá váljon, velük viszont rögtön nyerhetnének.

A Red Bull-Porsche technikai kooperációja azért is lenne érdekes, mert a Porschénak először Forma-1-es szintre kellene emelnie a motorrészlegét, és egy megfelelő tesztpadra másfél évet kellene várniuk. A Red Bullnak pedig 6 tesztpadja van, mivel 2026-tól saját motort akarnak építeni – az osztrák cég pedig nem zárja ki, hogy valakivel összefog az erőforrás terén, a Porsche esetleges csatlakozásával pedig a Red Bull már 2022-ben elkezdhetné az első munkálatokat 2026 kapcsán, és a Porsche így nem nulláról indulna.

Eközben a riválisok árgus szemekkel figyelik a történéseket, és bár szeretnék, hogy csatlakozzon az Audi és a Porsche, vörös szőnyeget nem szeretnének eléjük teríteni. Az az elképzelés sem tetszik nekik, hogy a Red Bull és a Porsche elkezd párhuzamosan fejleszteni, majd összedobják a tapasztalataikat – ráadásul így kétszer akkora költségvetésből dolgoznának.

Emellett amiatt is aggódik a Mercedes, Ferrari, Renault hármas, hogy a Porsche számára előnyt jelenthet a Le Mans-i tapasztalatuk is, és az új motorformula 2026-ra tolódott bevezetése is az új beszállóknak kedvezhet, hiszen így még több idejük lesz.

Leclerc elmagyarázta, miért engedelmeskedett olyan későn a csapatutasításnak...