Így emlékeztek meg a Red Bull-család egykori és mai pilótái Dietrich Mateschitzről

A Red Bull Racing és az AlphaTauri csapatának négy pilótája mellett Dietrich Mateschitz Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Alex Albon és Sebastian Vettel karrierjét is elindította. Mindannyian elismerték a cég elnökének hozzájárulását saját boldogulásukhoz, de az egész sportág fejlődéséhez.

Ricciardo, aki a Scuderia Toro Rossónál kezdett, mielőtt a Red Bullba hozták, Mateschitz személyére világított rá: „Nagyon szerény volt, nem érdekelte a rivaldafény, nem akart sütkérezni a sikerben. Szerintem nagyon sokszor visszafogta magát, mivel ő ilyen ember volt, mondom, nagyon szerény.”

„Imádnivaló ember volt. Mindenki a maga útját járja, de amikor valaki ennyire sikeres, nagyon ritka azt látni, hogy valaki ennyire szerény és földhözragadt marad, úgy éreztem, nagyon jó példája annak, milyennek kell lennie egy embernek” – mondta a McLaren pilótája, aki másokhoz hasonlóan szintén kiemelte, mekkora szerepe volt Mateschitznek, hogy a Forma-1-be juttatta őt.

„Ha nagyon elemezni akarom, két embercsoport van, akiknek tartozom a lehetőséggel, hogy a karrierem a Forma-1-be sodort: Az egyik a szüleim, a másik Didi és a Red Bull. Ők azok, akik miatt tudom üldözni ezt az álmot.”

„Nem vagyok egyedül, több ezer, ha nem több tízezer sportoló van a Red Bull kötelékeiben, akik ugyanezt mondhatják el magukról, akik kalapot emelhetnek Mateschitz úr és családja előtt, szóval ez egy nagyon szomorú nap. Örökké hálás leszek mindenért, amit ő és a cége adott.”

Az AlphaTauriból Pierre Gasly az egyik a számos pilóta közül, aki boldogan bevallja, hogy a Red Bullnak köszönheti a karrierjét: „Egyszerűen fogalmazva, Dietrich nélkül nem lennék itt. A paddockban van hat vagy hét pilóta, aki nagyon hálás lehet azért, amit a Red Bull-család részeként kaptunk tőle.”

„Annyi esélyt adott a fiatal pilótáknak, de más sportolóknak is, ez valóban egy család. Hihetetlen látni, mi mindent ért el egy energiaital-gyártóval, hiányozni fog. A személyisége, ahogy kezelte a dolgokat, hihetetlenül szenvedélyes volt, imádta a sportot és az F1-et. Két csapatot vitt több mint 15 évig, még a Mercedes vagy a Ferrari sem ennyire elkötelezettek, hihetetlen, amit értünk, amit a sportért tett.”

A Williams pilótája, Alex Albon Mateschitz és a Red Bull fiatal pilótákért végzett munkáját emelte ki, de nem csak a Forma-1-be került sportolókról beszélve: „Sokkolt a hír. Persze, ha belegondolok, hogy mi mindent tett a sportért, nem csak a Forma-1-ért, az alapokról beszélek, hogy hány pilótát segített olyan helyzetbe hozni, hogy kiteljesedhetett a tehetségük.”

„Egyike voltam azon szerencséseknek, akit már 12 évesen szponzoráltak. Igazi szenvedély hajtotta. Nagyon kár, mert hihetetlen elkötelezése volt a sport, minden sport irányába, még ha mi most csak a motorsportról is beszélünk. Emlékszem, az első napom után Forma-1-es autóban, odajött, megkérdezni, milyen volt. Szenvedélyes, karizmatikus figura volt, fájóan fog hiányozni.”

A Ferrari pilótája, aki 2017-ben hagyta ott a Red Bullt, szintén arról beszélt, hogy a Red Bull nélkül nem lenne ott, ahol: „Elég jól ismerem Dietrichet és nagyon sokat segített a támogatása a múltban. Nem lennék a Forma-1-ben nélküle. Nem jutottam volna idáig nélküle.”

Christian Horner (GBR) Red Bull Racing Team Principal and Dietrich Mateschitz (AUT) CEO and Founder of Red Bull at Formula One World Championship, Rd5, Spanish Grand Prix, Race, Barcelona, Spain, Sunday 14 May 2017.

