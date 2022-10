A Haas kiharcolta: Alonso súlyos büntetést kapott, változott az Amerikai Nagydíj végeredménye!

Szinte csodával határos módon szerzett Fernando Alonso pontot a Forma-1-es Amerikai Nagydíjon, miután kis híján fel kellett adnia a futamot a Lance Stroll-lal történő ütközése miatt, ennek ellenére hetedikként intette le a kockás zászló.

A kétszeres világbajnok éppen jövő évi csapattársát üldözte, amikor túlságosan közel került hozzá, az Alpine eleje rászaladt a kanadai bal hátsó abroncsára, Alonso autója pedig a magasba emelkedett, majd amikor földhöz csapódott, kis híján a falban kötött ki.

Az incidens Stroll versenyének végét jelentette, Alonso viszont vissza tudott gurulni a bokszutcába, a csapat felszerelt a kocsira egy új első szárnyat és egy szett friss abroncsot, majd a spanyol folytatta a versenyt.

Az ütközés persze így sem maradt nyom nélkül, az Alpine jobb oldali visszapillantó tükre meglazult, a verseny utolsó szakaszában pedig leesett az autóról.

A Haasnak idén már többször összeakadt a bajsza az FIA-val, amiért bokszkiállásra kötelezték őket Kevin Magnussen első szárny-sérülései miatt, így óvást nyújtottak be a futamot követően, mondván Alonso autója nem volt biztonságos a meglazult, majd le is váló visszapillantó miatt.

Az amerikai istálló meglátásával a stewardok és az FIA technikai stábja is egyetértett. Jo Bauer, az irányító szervezet technikai delegáltja szerint a „meglazult tükör veszélyes, és ha elszabadul, akkor egy másik versenyző testi épségét veszélyezteti“, ezzel a véleménnyel pedig Nikolas Tombazis, az FIA technikai vezetője is egyetértett.

Az FIA döntése értelmében Alonso a futam után egy tíz másodperces stop and go büntetést kapott amit, amit egy harminc másodperces időbüntetéssé alakítottak át, így hivatalosan nem a hetedik, hanem a tizenötödik helyen fejezte be a versenyt.

A Haas azért nyújtotta be az óvást, hogy további pontokhoz juttassa Kevin Magnussent, aki így a kilencedik helyett nyolcadikként zárt, miközben Sebastian Vettel a hetedik, Cunoda Júki a kilencedik, Esteban Ocon a tizedik pozíciót örökölte meg a pontszerzők között.

A futamot követő meghallgatáson egyébként kiderült, hogy a Haas a verseny során kétszer is felvette a kapcsolatot a versenyirányítással Alonso meglazult tükre miatt és kérték az ügy kivizsgálását, de nem történt semmilyen vizsgálat.

A versenybírók végső indoklásukban azt írták, mélységesen aggasztja őket, hogy Fernando Alonso nem kapott fekete-narancssárga zászlót, vagy legalább egy rádióhívást a fennálló probléma miatt, annak ellenére, hogy a Haas kétszes is felhívta a versenyirányítás figyelmét.

Az Alpine a 2019-es szuzukai versenyt hozta fel védekezés gyanánt, ahol két autó is meglazult visszapillantókkal közlekedett, azonban ezt elutasították és mint fogalmaztak, teljes mértékben a francia istálló felelőssége, hogy az autót biztonságosan üzemeltessék.

A Haas ezen felül óvást nyújtott be Sergio Perez RB18-asa ellen is, de ezt végül a versenybírók elutasították, így a mexikói megtarthatta negyedik helyét.

Günther Steinerék szintén Perez autójának biztonságosságát kifogásolták egy meglazult első szárny-véglemez miatt, de kiderült, hogy a Red Bull az incidens után kapcsolatba lépett Bauerrel egy első szárnyról készített képpel, és a technikai delegált meg volt győződve arról, hogy az autó biztonságosan tudott tovább menni.

Kevin Magnussen a futam után egyenesen baromságnak nevezte, hogy Perez nem kapta meg a figyelmeztetést a Valtterri Bottasszal történt ütközését követően, tekintve, hogy a Haas milyen szankciókkal szembesült az idény korábbi részében.

