Hülkenberg: két F1-es csapattal is tárgyalok

Nico Hulkenberg az Auto Motor und Sport-nak adott interjút a most hétvégi élményeiről, a végén pedig elmondta a jövőre nézve, hogy 2 csapattal is tárggyal, ugyanakkor szerinte a most hétvégi teljesítménye senkinek sem fogja befolyásolni a döntését.

Hogy bírta a nyakad a versenyt?

„A modern autókban könnyebb pihenteti a fejedet, de tudod, egy gép vagyok, csak összeszorítottam a fogaimat.”

Hogy érzed, megnyerted a hétvégi párharcot a csapaton belül Stroll ellen?

„Erről lehetne vitatkozni, de nem is annyira fontos számomra. Én mindent beleadtam, és igyekeztem minden körülmény között a legtöbbet kihozni magamból. Ezen a hétvégén ez sokkal jobban ment, mint az előzőn. Akkor még mindig nagyon új, és furcsa volt. Elégedett vagyok a mostani teljesítményemmel.”

Nico Hulkenberg, Racing Point RP20, Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Hol sikerült jobbnak lenned a második futamon?

„Az előző héten még az autó vezetett engem, most én vezettem az autót. Sokat javítottam a 6-os, és a 15-ös kanyarban, ahol nagyon későn kell fékezni, ez a titka. Az előző héten itt vesztettem sokat Lance-hoz képest.”

„A második hétre ezeken akartam javítani, és összességében, én voltam a főnök az autóban, ahogyan annak lennie kell.”

Ez a Racing Point a Mercedes tavalyi világbajnok autója. Ez volt a legjobb Forma-1-es autó, amit valaha is vezettél?

„Ezt nehéz összehasonlítani. Az autók az elmúlt 10 évben nagyon különbözőek voltak. Ez a generáció nagyon más, mint a 2010-2014 közöttiek, mindegyik autó másmilyen érzetet ad, olyan ez, mint összehasonlítani az almát a körtével.”

„De egy körön a Racing Point a leggyorsabb, amit valaha is vezettem. Múlt héten csak szórakozásból összehasonlítottam a tavalyi időkkel a mostaniakat, és a Renault ideje nagyon hasonló volt a tavalyihoz.”

Nico Hulkenberg, Racing Point in Parc Ferme Fotó készítője: FIA Pool

„Természetesen ehhez az érzéshez az is hozzájárult, hogy 8 hónapja nem ültem F1-es autóban, és nem is tapasztaltam máshol ilyen sebességet, elsőre minden gyorsabbnak tűnik. A Racing Point azonban nagyon nagyot lépett előre, különösen a nagy sebességű kanyarokban, ez az autó erőssége is.”

Mi lesz legközelebb?

„Hétfőn még szimulátorozni fogok, hogy felkészüljek Barcelonára, csak a biztonság kedvéért. Ezután Malle-be megyek, és ott fogok várni szerdáig, csütörtökig Checo teszteredményeire, és ott fog eldőlni, hogy repülök-e Barcelonába.”

Nőttek az esélyeid arra, hogy 2021-ben ülést kapj a Forma-1-ben?

„Az, hogy nőttek, elég túlzó lenne. Egy ideje már tárgyalok két csapattal, ahol még történhetnek dolgok. Nem tudom, hogy bármi változott-e ezután a hétvége után. Úgy érződik, hogy nem. Az emberek, akik ismernek, nem a mostani verseny alapján fognak dönteni. Van még esély, de időbe telik ez még.”

