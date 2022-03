Hogyan áll a pilótapiac Verstappen bejelentése után?

A holland jelenlegi szerződése 2023-ig szólt, most azonban már biztos, hogy további öt évig még az energiaitalosok kötelékében fog maradni. A hírek szerint ráadásul nagyon komoly összeget kap majd a Red Bulltól, aminek köszönhetően Lewis Hamilton mellett ő lesz az F1 legjobban kereső versenyzője.

Vannak azonban még mások is, akiknek nem csak idénre szól a megállapodása. Lando Norris is néhány hete írt alá a McLarennel 2025-ig, miközben Charles Leclerc és Esteban Ocon korábban 2024-ig kötelezték el magukat.

George Russell és Valtteri Bottas pedig szintén többéves szerződést kötöttek, ezek pontos időtartama viszont egyelőre ismeretlen, bár annyit lehetett hallani, hogy Russell legalább 2023 végig, míg Bottas talán 2024 végéig írt alá. Ami a többieket illeti, sokaknak már idén lejár a kontraktusa, míg néhányan a jövő év végéig rendelkeznek biztos hellyel a rajtrácson.

Érdemes azonban megjegyezni, hogy egyesek már tárgyalnak a munkaadójukkal egy esetleges hosszabbításról. Az egyik ilyen pilóta a ferraris Carlos Sainz, aki korábban megerősítette, hogy már az egyeztetések közepén járnak, így talán nemsokára jöhet is a bejelentés, így a spanyol még további néhány évre Maranellóban maradhatna.

A Ferrari egyébként már Leclerc esetében is hasonló stratégiát követett, amikor 2019 végén egy ötéves megállapodást írtak alá a felek, és arról is szó volt már tavaly, hogy akár ezt is meghosszabbíthatják hamarosan.

Fernando Alonso helyzete ezzel szemben például kicsit más, hiszen ott elsősorban tőle és az Alpine versenyképességétől függ minden. A kétszeres bajnok tavalyi visszatérésekor két évre írt alá, de a mostani szezon elején kifejtette, hogy szívesen maradna még 2023-ban is, amennyiben érzi magában az erőt hozzá.

Az egyik legnagyobb kérdés a pilótapiacon Lewis Hamilton jövője. A brit ugyan 2023 végéig papíron a Mercedesnél marad, de jelenleg nem tudhatjuk, mi jár a fejében, és maga Hamilton is elmondta, hogy 37 évesen már igazából minden szezon előtt megfordul a fejében a folytatás kérdése.

A rajtrács többi résztvevője esetében a határvonalat a mostani idény vége jelenti, és náluk biztosan sok minden múlik majd azon, hogyan teljesítenek ők, valamint a csapatuk az új szabályciklus első évében.

A jelenlegi szerződések időtartama a mezőnyben:

2028: Max Verstappen

2025: Lando Norris

2024: Charles Leclerc, Esteban Ocon

2023: Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo

2022: Sergio Perez, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Juki Cunoda, Sebastian Vettel, Lance Stroll, Csou Kuan-jü, Alex Albon, Nicholas Latifi, Mick Schumacher, Nyikita Mazepin

Többéves, de ismeretlen időtartamú: Valtteri Bottas, George Russell

