Hivatalos: az Alfa Romeo benyújtotta a fellebbezését

Ez nagyobb graduális applikációt tett lehetővé a forgatónyomatéknál, amely az esős körülmények ismeretében potenciálisan előnyt jelenthetett volna. Függetlenül attól, hogy valóban előnyt jelentett-e a dolog az Alfa Romeók számára, a stewardok úgy ítélték meg, hogy a csapat egyértelműen megsértette a szabályokat. A stewardok 3 csapattaggal, köztük mérnökkel, megvizsgálták az adatokat, amelyen az FIA technikai delegátusa is részt vett, mely a hasonló vizsgálatokért felelős. A csapat elfogadta, hogy valóban nem voltak az előírt limiten belül.



A bírák elfogadták a csapat magyarázatát, miszerint ennek oka az volt, hogy meglepték őket az időjárási viszonyok, és az, hogy ilyen körülmények között nem hajtottak még végre próbarajtokat, ami végül a paraméterek hibás beállítását eredményezte. A versenybíróság azt is megjegyzi, hogy az FIA minden autónál ellenőrizte ezeket, és máshol nem találtak rendellenességeket, illetve, hogy ezen követelmények betartatása független az időjárástól. A stewardok a 30 másodpercet egy verseny közbeni 10 másodperces stop/go büntetés alapján határozták meg, amely alapjáraton a rajtnál történő kiugrás büntetése lenne.



Az Alfa Romeo szinte azonnal megerősítette, hogy fellebbezést tervez a büntetés ellen, a csapat a Magyar Nagydíj előtt elárulta, már be is adták az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, miután kellő bizonyítékokkal rendelkezhetnek ahhoz, hogy a szövetség visszavonja a büntetést, ami igencsak kellemetlenül érintette az alakulatot, többek között a konstruktőri bajnokságban is, mivel egyelőre csak a Williamst előzik meg.