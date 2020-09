Hivatalos: a Racing Point is visszavonta a fellebbezését!

A Racing Point a Twitteren tett közzé egy rövid közleményt amelyben hivatalosan is megerősítették, hogy a Renault után ők sem viszik a bíróságra a fékhűtőrendszerük másolási ügyét, ismét a sport érdekeire hivatkozva.

A Racing Point 2020-ban egy, a tavalyi Mercedesre igen erősen hajazó autóval, az RP20-szal kezdte meg a szezont, amelynek legalitását azonnal kétségbe vonták a rivális csapatok.

A fogást a silverstone-i csapaton a Renault találta meg, ugyanis a Racing Point szabálytalanul használja a 2020-as szezonban a Mercedestől még 2019-ben használt hátsó fékhűtőcsöveket. Amennyiben azok 2019-ben is az autón lettek volna, a Racing Point megúszta volna az ügyet, de a listázott elemek körüli szabályváltozások miatt nem tudták kihasználni ezt a kiskaput.

A csapatot a 70. Évforduló Nagydíján 15 pontos levonással, és 400,000 eurós büntetéssel sújtották, amelyen ellen ők, illetve a Renault, és a Ferrari is fellebbezést adott be. Elsőként a Renault ejtette az ügyet, akik megelégedtek az FIA szabályváltoztatásaival, amelyeknek a célja, hogy még egyszer ne fordulhasson elő hasonló ügy, a Racing Point pedig, miután az FIA tisztázta a listázott elemekre vonatkozó szabályokat, szintén visszavonta a fellebbezését.

„Örömmel fogadjuk a megoldást, amelyet elfogadtak a csapatok, és az FIA is megfelelően tisztázta a szabályokat a listázott, és a nem listázott alkatrészekkel kapcsolatosan” – áll a Racing Point közleményében.

„A stewardok, és a fellebbezési eljárásban részt vevő összes fél felismerte, hogy nem voltak kellően egyértelműek a szabályok, és azokat nem szándékosan szegtük meg. Most, hogy a szabályok körüli önellentmondást megszűnt, úgy döntöttünk, hogy visszavonjuk a fellebbezésünket.”

„Ez az ügy számunkra, és a többi csapat számára is zavaró tényező volt az elmúlt időszakban, de most mi, és mindenki más is újra arra fókuszálhat, amért mindnyájan itt vagyunk: a kemény versenyzésért, amellyel F1 rajongók millióit szórakoztathatjuk szerte a világon.”

A Racing Point visszalépésével a Ferrari maradt az egyetlen csapat, amelynek még életben van a fellebbezése, Mattia Binotto elmondása szerint addig fogják azt életben tartani, amíg világos, és átlátható szabályok nem születnek az autó másolással kapcsolatosan.

„Amennyiben olyan szabályok lépnek életbe, vagy egy olyan technikai direktíva, amely 2021-ben egyértelműen megakadályozza a másolás lehetőségét, mi is készen állunk majd arra, hogy visszavonjuk a fellebbezésüket” – mondta korábban Binotto.

Kíváncsian várjuk, hogy a Ferrari megelégedett-e a tisztázással, amelyet elfogadott a Renault, és a Racing Point is.

A Renault jövőre megváltoztatja a nevét az F1-ben.

