Helmut Marko az elsők között gratulált Pereznek a győzelme után

Sergio Perez élete legnagyobb csatájának közepén van. Mivel a Racing Point úgy döntött, hogy az év végével megválnak a mexikóitól, hogy Sebastian Vettellel folytassák, helyet kell biztosítania magának a Forma-1-ben.

Ezekből a helyekből már csak egy van, a Red Bullnak a második számú ülése, melyet jelenleg Alex Albon tölt be, erősen inog. Nem titok, hogy erre az ülésre hajt, és egy elég erős pályázatot nyújt be: Az utóbbi három versenyen három dobogós helyezést érhetett volna el, ha az első bahreini futamon nem füstöl el a motorja.

Múlt héten a Szahír Nagydíjon aztán magabiztos teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet, holott az első körben még utolsó volt. A Motorsport.com kérdésére elárulta, kapott is egy üzenetet Helmut Markótól.

„Szinte az összes csapatfőnök gratulált nekem a Forma-1-ből, köztük Helmut Marko is. A döntéssel kapcsolatban pedig az a helyes, amit mondtak ők is, majd a mostani futam után döntenek. Nem tudom, hogy hogyan, szóval nincs miért sietnem. Év vége van, sokáig vártunk, most két héten belül eldől, mi lesz.”

Perez szerint a Szahír Nagydíjon szerzett győzelme nem lesz behatással a jövőjére, inkább a kiegyensúlyozottságára alapozna: „Hiszek abban, hogy a Forma-1-ben egy verseny nem változtatja meg a sorsod. Az elmúlt 10 évben ennek megfelelően hétről hétre, évről évre, hullámhegyről hullámvölgybe, de valahogy mindig képes voltam jó teljesítményt nyújtani.”

„Az idei évem pláne nagyon hullámzó volt, két versenyt ki is kellett hagynom a koronavírus miatt, a motorral is volt problémám, holott dobogóért mehettem volna... Annyi elszalasztott lehetőség és így is negyedik vagyok a pontversenyben.”

„Szóval nagyon erős évünk volt, de ez köszönhető a csapatnak is, mert egy olyan autót adtak idén, amivel meg tudtam mutatni, mire vagyok képes, és ez igazán különleges dolog.”

