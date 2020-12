A McLaren tovább folytatja a cég újjászervezését a pénzügyi gondok miatt

A Financial Times riportja szerint a McLaren Group az extra tőkére akár egy úgynevezett biankó vagy üres cégen keresztül is szert tehet, amely egy privát céget nyilvános tulajdonba képes helyezni a szokásos részvénykibocsátási folyamat nélkül.

A McLarent, melynek van egy autógyártó részlege, egy versenycsapata, valamint alkalmazott technológiai részlege is, keményen érintették a koronavírusból adódó pénzügyi nehézségek.

A wokingiak még júniusban beleegyeztek egy 150 millió fontos hitelbe, amelyet a Bahreini Nemzeti Banktól kaptak meg, ezzel segítve a fizetőképesség növekedését, mivel aggodalmak merültek fel a rövid távú cash flow-val kapcsolatban.

Ugyan a megállapodás segített nekik abban, hogy átvészeljék a járvány okozta rövid távú nehézségeket, a McLarennek még így is további összegekre lenne szüksége, míg az utcai autók eladásából, valamint az F1-es szereplésből származó bevételek vissza nem térnek a vírus előtti állapotokba.

Mivel a financiális helyzet valószínűleg nem fog egyhamar megfordulni, ezért a cég most többféle opciót is számításba vesz, hogy a dolgok biztosítottak legyenek a közeljövőben. Mike Flewitt, a McLaren Automotive ügyvezetője a Financial Times-nak nyilatkozott.

„A teljes vállalatot át kell strukturálnunk. Két sikeres év után vágtunk bele ebbe az esztendőbe, de összeségében nem volt annyi likviditásunk, hogy túléljünk egy ilyen krízist.” Semmit sem zártak ki, és a befektetések érkezhetnek privát tőkealapoktól, egyénektől, családoktól, állami vagyonalapoktól vagy amerikai székhelyű biankó cégektől is.

„Olyan befektetőket keresünk majd, kiknek hasonló a szemléletük a részvényeseinkéhez a cég felépítését és jövendőbeli irányát, továbbá a középtávú terveket tekintve” – tette még hozzá Flewitt.

A McLaren jelenleg is a wokingi gyár eladásának majd bérbevételének folyamatában van, ezzel további összegekre akarnak szert tenni, hogy csökkenteni tudják az adósságaikat.

Emellett az sincs kizárva, hogy eladják F1-es csapatuk egy részét, amely egyébként sikeres szezont tudhat maga mögött, hiszen a harmadik helyért vannak csatában a Racing Pointtal az utolsó futam előtt.

Jelenleg a McLaren Group nagyjából 56 százalékát a bahreini Mumtalakat Holding birtokolja, 14 százalék Mansour Ojjehé, 10 százalék pedig Michael Latifié, aki a Williamsnél versenyző Nicholas Latifi édesapja. A fennmaradó 20 százalék pedig a kisebbségi részvényeseké.

