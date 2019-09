Hamilton szerint változtatni kell, hogy ne legyen több ciki időmérő

A monzai időmérő nagyon szokatlan véget ért, a taktikázás mindig is része volt a rajthelyekért való küzdelemnek, ám szombaton a csapatok csúnyán eltaktikázták magukat. A Q3 végén a mezőny egyszerre érkezett a pályára, ám a szélárnyék érdekében a pilóták minimumra csökkentették sebességüket, hogy megtalálják a megfelelő helyüket, ennek viszont az lett a következménye, hogy csak Carlos Sainz és Charles Leclerc futhatott gyors kört, a többiek már a leintés után érték el a célvonalat.

A ritka látvány nagyon ciki volt a legtöbb résztvevő csapatnak, hiszen saját maguk elől vették el a javítás lehetőségét. A pilóták viselkedését az FIA vizsgálja, és könnyen elképzelhető, hogy a jövőre nézve hoznak is szankciókat. A versenyzők már korábban is jelezték, hogy ez a fajta taktikázás veszélyes helyzetet is szülhet, Monzában csak kínosat teremtett.

Lewis Hamilton szerint ugyanakkor addig nem fog változni a helyzet, amíg nem történik valami. "Biztos vagyok benne, hogy így folytatódik, a pozicionálás ugyanis nagyon fontos. Ha mindenki ilyen későn megy ki az utolsó körre, akkor ez a probléma maradni fog, amikor szükséged van a húzásra. Amíg nem lesz baleset, nem fog ez a helyzet megváltozni" - jelentette ki a brit.

Hamilton szerint ugyanakkor ez pályafüggő, van ahol éppen az az üdvözítő, ha megfelelő távolságban tudnak egymástól haladni az autók, máshol a húzás miatt egymás közelsége számít. "Mind a különbségre játszunk, ami a kulcs. Vannak helyek, ahol nagyobb differencia működik, és vannak, ahol nem. Ez abszolút pályafüggő" - jelentette ki a Mercedes világbajnoka.

Még több F1 hír: Horner: Elb*szott egy edzés volt ez

Charles Leclerc zsinórban a második pole pozícióját szerezte, a monacói élen állt már a problémás hajrá előtt is, így a többiek kivárása neki automatikusan pole-t jelentett. Ennek ellenére a monacói szerint az F1-nek tanulnia kell a történtekből.

"Csak néhány pályán vannak ilyen gondjaink. Nincs gyors megoldás a tarsolyomban, de talán nekünk mindannyiunknak együtt kéne törni a fejünket, hogy ilyesmi ne történhessen. Különben ez mindig így fog majd menni, és a kivezető kör így fog kinézni. Csak ara lenne szükség, hogy jól kielemezzük ezt a helyzetet. A mai egy különleges, és egyértelműen nem szándékos helyzet volt, Seb is megszerezhette volna a pole-t, és nem az volt a cél, hogy az egyik autót feláldozzuk a másik kedvéért" - mondta Leclerc.

"Ugyanakkor az, ami a második kanyar után kezdődött, nem szabadna megtörténnie. Amikor két autó egymás mellett halad, nem szabadna csak 20 km/h-val menniük. Nem lehet megelőzni őket, és az autók beragadnak mögéjük" - jelentette ki Leclerc, akivel egyetért Hamilton abban, hogy a rendszert kellene megváltoztatni. "A szisztéma nem az igazi, de azt sem hiszem, hogy a büntetések lennének a megoldás. Meg kell vizsgálni, hogyan lehetne jobbá tenni a szurkolók számára és kevésbé veszélyessé a versenyzők számára" - mondta Hamilton.

2009 Forma-1 világbajnoka ekkor még csak álmodozhatott arról, hogy egy nap a Forma-1-ben versenyezhet. Egy felvétel, mely a kezdeteket, Jenson Button első motorsportos lépéseit mutatja be.