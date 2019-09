Kiderült, mi okozta Verstappen újabb hondás motorgondját

Max Verstappen a motorbüntetése miatt az esélytelenek nyugalmával várhatta az időmérő edzést Monzában, noha talán még az első sorra is esélyes lehetett volna. Ezt már soha nem tudjuk meg és most mindenki az FIA döntésére vár, hiszen a Q3 legvégén több feltartás is volt, ami miatt 9 versenyzőt vizsgálnak.

Verstappen a Q1-ben idő nélkül esett ki, miután ismét gondjai akadtak az erőforrással. Ez azonban nem jelentett akkora problémát, mint az elsőre tűnt, bár éles helyzetben, büntetés nélkül nyilván ez már nem lenne igaz, de az utóbbi időmérőkön rendre rakoncátlankodik az egység, mely már a 4-es specifikáció, és annak cseréje miatt kapta meg a holland a büntetését.

Max utólag elmondta, ez a verseny során még soha nem történt meg vele, és a hosszú etapjai nagyon jónak tűntek, így minden oka megvan a bizakodásra, főleg, ha valóban megérkezik az eső, mert azzal akár a győzelmi esélyei is megnőhetnek.

A Honda F1-es technikai igazgatója, Tojoharu Tanabe szerint mikor Verstappen áthajtott egy kerékvetőn, túlpörgött a kerék, ettől a motor annyira felpörgött, hogy mind a Honda erőforrásának vészüzemmódját, mind az FIA beépített rendszerének a vészüzemmódját beindította, ettől vesztett erőt az autó.

Újabb klasszikus felvétel került elő a Motorsport.com archívumából, mely azt mutatja be, mi történik, ha egyszerre két autó érkezik meg a szűk monzai sikánokba. Spoiler: nem sok jó.