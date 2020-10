Hamilton megnevezte, hogy szerinte ki a történelem legnagyobb sportolója

Októberben tartják sok országban, köztük elsősorban az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is a Black History Month-t, vagyis az afro-amerikai történelmet ünneplő hónapot. Ennek apropóján a The Sun Hamiltont is megkérte arra, hogy nevezzen meg egy fekete bőrű személyt, akit különösen nagyra tart vagy aki inspirálta őt.

Hamilton választása pedig nemcsak minden idők egyik legnagyobb bokszolójára és sportolójára esett, de egy olyan karakterre, akit a 20. század egyik legfontosabb és leginkább ünnepelt figurájának tartanak.

„Úgy hiszem, hogy Muhammad Ali volt a valaha volt legnagyobb sportoló” – mondta Hamilton. „Rá mindig fel lehetett nézni. Rengeteg inspirációt adott nekem az életem során. Ezért van egy tetoválás is róla a jobb vádlimon.”

Még több F1 hír: Hiába az F1-en kívüli sikerek, a Red Bull nem bánta meg a versenyzőkkel kapcsolatos döntéseit

„Ugyanakkor számos remek sportoló ikon volt, akik Alihoz hasonlóan kihasználták a helyzetüket és sokkal több mindent képviseltek, szembeszálltak az elvárásokkal, és nem követték a csordát.”

„Muhammad mindent kockára tett azért, amiben hitt. Én ezt személy szerint nagyon inspirálónak találtam, miután elolvastam a történeteket.” Hamilton arról is beszélt, hogy volt szerencséje találkozni Muhammad Alival, aki sajnos 2016-ban, 74 éves korában hunyt el, a Parkinson-kórtól jelentősen meggyengülve.

„Nem abban az időszakban nőttem fel, amikor Ali bokszolt. Amikor találkoztam vele, előtte annyi videót néztem meg és történetet olvastam el róla. Alig vártam, hogy találkozhassak azzal a karakterrel néhány éve.”

„Sajnos azonban szörnyű betegséggel küzdött, ezért csöndben volt, és nem tudom, hogy tudta-e, hogy mi történik körülötte. A nagyapám demenciás volt, ezért tudom, hogy milyen olyasvalaki környezetében lenni, aki valami ennyire borzalmason megy keresztül. Ettől függetlenül teljesen le voltam nyűgözve” – meséli Hamilton a nagy találkozásról.

Ali humanitárius és politikai cselekedetei, és azok az értékek, melyeket képviselt, nemcsak gondolkozásra késztetnek minket, de cselekedetre is szólítanak, hangsúlyozza Hamilton. „Sok emberrel találkoztam, és számos történetet is hallottam, sokan elmondták, hogy azt remélték, hogy egy nap részesei lehetnek valaminek, mert látták, hogy mások mire voltak képesek.”

Fans of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, in a grandstand Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„A történelmünk egyenlő reprezentálása az egyik legfontosabb dolog, és ez abból ered, hogy történeteket mesélünk arról, hogy a Muhammad Alihoz hasonló figurák miket értek el. Arra akarom ösztönözni az iskolákat, hogy többet tegyenek a történelem elmesélése terén, mert sok rossz dolog és sok jó dolog is történt az idők során.”

„Szerintem több sportágat vezető személy is komolyan fél attól, hogy belefolyjon a politikába, vagy úgy érzik, hogy belekeverednek a politikai játszmákba. Ez azonban nem igazán a politikáról szól, sokkal inkább az emberi jogokról, és hogy kiállsz valami mellett” – tette hozzá Hamilton.

„Jó látni, hogy mi történik a Premier League-ben, és Amerikában is, az NFL-ben és más sportágakban. Eleinte nem gondoltam, hogy a Forma–1 is kiveszi majd a részét ebből. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült bevonnom őket és igazán készségesek voltak.”

„A lényeg, hogy felnyissuk a szemünket az előttünk zajló eseményekre, és rájöjjünk, hogy milyen remek platform áll a rendelkezésünkre. Továbbra is kiváló sport lehet a miénk. Ahogy Nelson Mandela is mondta: a sportnak megvan a képessége arra, hogy megváltoztassa a világot.”

Az eddigieknél több koronavírusteszt lett pozitív Oroszországban.

Heroes: Törékenység, Felipe Massa