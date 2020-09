Hamilton két büntetőpontra van az eltiltástól

Lewis Hamilton tíz másodperces büntetést kapott az Orosz Nagydíj alatt, miután megszegte az FIA futam előtti rajtgyakorlatokra vonatkozó utasításait. Hamilton két ilyen tiltott gyakorlatot hajtott végre, az egyiket a bokszutca kijáratának végén, amire Michael Masi versenyigazgató korábban külön felhívta a figyelmet.

A versenymérnöke, Pete Bonnington tájékoztatta arról, hogy egy második rajtgyakorlatot is végrehajthat a bokszutca végén, így két öt másodperces büntetést kapott a pilóta, egyet szabálysértésenként.

Hamilton a bokszkiállásával együtt letöltötte az időbüntetést is, de igen felbőszítette a dolog, a csapatrádióban többször is „nevetségesnek” és „f*szságnak” titulálva azt. A döntésről szóló értesítőben a versenybírák jelezték azt is, hogy a versenyző mindkét incidensért egy büntetőpontot kap.

Ez azt is jelenti, hogy Hamiltonnak már 10 büntetőpontja van az elmúlt 12 hónapban, így két pontra van egy egy versenyre szóló eltiltástól. A Török Nagydíjig nem is csökken ez, akkor jár le az egy év ugyanis a tavalyi Brazil Nagydíj óta, amikor a verseny végén Albonnal való ütközése miatt kapott két pontot.

Emellé az idei Osztrák Nagydíjon négyet szedett össze – kettőt az időmérőn a sárga zászló figyelmen kívül hagyásával és kettőt az újabb összeakadással Albonnal – Monzában pedig a lezárt bokszutcába való behajtása miatt „jutalmazták” újabb két egységgel.

Az FIA 2014-ben vezette be a most érvényben lévő rendszert, azóta a Forma-1-ben senki sem érte még el a 12 büntetőpontos, eltiltást érő határt. Előtte, 2012-ben azonban Romain Grosjean a Belga Nagydíjon okozott tömegjelenet miatt kihagyta a versenybírák javaslatára az Olasz Nagydíjat.

Az F2-ben is ugyanez a rendszer van érvényben és ott volt is már eltiltás: az MP Motorsport versenyzője, Mahaveer Raghunathan hagyott ki tavaly 12 büntetőpontja miatt egy futamot.

