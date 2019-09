Hamilton értetlenül áll a Ferrari fejlődése előtt

A szombati időmérő harmadik szakaszában már Sebastian Vettel is meglepően jó körrel rukkol elő, ám a négyszeres világbajnokot is túlszárnyalta csapattársa. Charles Leclerc pole-t érő körét Lewis Hamilton vette célba, de ő is két tizeddel elmaradt a monacóitól. Hamiltont meglepte a Ferrari jó szereplése, előzetesen nem az olaszok tűntek esélyesnek arra, hogy felvegyék a versenyt a Mercedesekkel.

A Ferrari fejlesztései ezek szerint nagyon beváltak a Marina Bay-i pályán, ám, hogy milyen területen sikerült az olaszoknak ekkorát előrelépni, azt maga Hamilton sem tudja. A Ferrari új orrkúppal és padlóval érkeztek, a Mercedesnek fel van adva a lecke, hogy rájöjjön, mely területeken fejlődött a rivális.

"Nem is tudom, hol szerezhettek ennyi időt egy utcai pályán. Korábban az év során nem voltak ilyen közel. Egyértelműen remek munkát végeztek. Nem pontosan tudom, hogy hol veszthettünk, de talán az első szektorban veszthettünk időt, többek között az egyenes miatt. Viszont tartani tudják a tempónkat a középső és az utolsó szektorban is. Összességében ez egy nagy előrelépés a számukra" - dicsérte a Ferrari fejlődését Hamilton a Motorsport.com kérdésére.

"Nekünk viszont továbbra is nyomni kell, nekünk nincsenek most fejlesztéseink, szóval talán, ha majd ismét lesz, újra lendületbe jövünk" - mondta a brit, aki tavaly a pole pozícióból indulva elsőként ért célba a futamon. Hamilton eredetileg a Red Bullok versenyképességére számított, ezért is lepte meg, hogy az egyik Ferrarival nem bírt.

"Hirtelen álltak elő az új elemekkel, és bevált nekik. Mi pedig nem számítottunk tőlük ilyen erős teljesítményre, de hát tényleg remek munkát végeztek. Annak örülök, hogy elválasztottuk a két Ferrarit egymástól. Ma kicsit kisebb volt a tempónk, de nagyon szoros volt a verseny. Remélem, hogy ez is elég jó helyzetbe hoz minket a futamon" - mondta Hamilton.

A zsinórban harmadik pole-ját szerző Charles Leclerc nagyon elégedett volt a Ferrari fejlődésével. "Nagyon meg vagyok lepve, mert bár már tegnap is tudtuk, hogy többre számíthatunk, nem hittük, hogy a Mercedesekkel vagy a Red Bullokkal harcolhatunk. Ez nagy meglepetés az egész csapatnak, de ez bizonyítja, hogy milyen jó munkát végeznek a gyárban, és ma nekik köszönöm a pole-t" - mondta a fiatal monacói.

