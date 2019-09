Wolff szerint túl sokat hibáztak

A Szingapúri Nagydíj időmérő edzése a tavalyi futamot idézve az esélyes csapat vereségét hozta, azonban idén nem a Mercedes ez az „óriásölő”alakulat, hanem a Ferrari. Ráadásul Bottasnak és Hamiltonnak már a Q3 első körei után egy másodperces hátránya volt az akkor első Vettelhez képest. Toto Wolff csapatfőnök szerint ahol lehetett, ott hibáztak, míg a Ferrarinak most minden összejött:

„Ma nagyon sokat hibáztunk. hibáztunk az egyenesekben, hibáztunk a kanyarokban. A Q3-ban az első köröket elrontottuk, és ha ilyeneket követünk el, egyszerűen nem lehetünk a pole-ban. De a Ferrari mindig is jó volt Szingapúrban, ez a pálya sok mindent megkövetel, jó aerodinamikát, motorerőt, kíméletességet a gumikkal, és olyan pilótákat, akik ebből mindent ki tudnak hozni. És ők amúgy is gyorsak voltak, már év elején is. Ott volt Bahrein, Baku... De rengeteg hibát követtek el. Ma láttuk, milyen az, amikor rendben van náluk minden.”

A végül a második és ötödik helyen végzett csapat vezetője szerint az, hogy Leclerc ismét az élen tudott végezni, bizonyítja a generációváltás tényét a Forma-1-ben, ám reméli, versenyzői még kibírnak pár évet az élmezőnyben. A holnapi esélyekről is ejtett pár szót:

„Van egy új generáció, akik jönnek fel, nem csak Charles, mások is a középmezőnyben, akiknek még nem láthattuk a valódi potenciálját. Generációváltás történik, de azért bízom benne, hogy Lewis még pár évig tudja ezt a szintet tartani, vagy akár jobbat is. Holnap fontos lesz a jó rajt, olyan autónk van, ami jó versenytávon, szóval bármi lehet. Egy Ferrari előttünk, egy mögöttünk. Lehet majd keverni a kártyákat. Nekünk első körben a rajt a fontos, onnantól számoljuk a továbbiakat.”

