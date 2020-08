Hamilton: a versenyzőknek kell nyomást gyakorolnia a Pirellire, más nem fog

A legutóbbi domináns győzelme után a Spanyol Nagydíjon Hamilton rámutatott, hogy a Pirellinek strapabíróbb gumikat kellene gyártania 2022-re, amellyel elkerülhető lenne a folyamatos gumimenedzselés, amit a brit érzése szerint a nézők nem akarnak látni.

Hamiltont megkérdezték erről a megjegyzéséről a mostani belga futam előtt, és arról is, hogy érzése szerint mekkora nyomást tud ő és a versenyzők érdekvédelmi szervezete gyakorolni az gumigyártóra.

Elmagyarázta, hogy a pilóták folyamatosan a túlmelegedő gumik miatt panaszkodnak, hogy nem tudják folyamatosan nyomni, ami szintén az egyik tényezője annak, hogy az F1-ben ritka a szoros versenyzés.

„Amikor korábban ott volt a gumiháború, akkor még könnyebbek voltak az autók. Akkor viszont két cég versengett egymással a határig, jelenleg viszont senki sem forszírozza a Pirellit, kivéve minket.”

„Óvatosnak kell lennünk, mert nem akarjuk kihozni a sodrából a Pirellit. Próbálunk konstruktívak lenni, leülni és beszélni velük. Ha megnézzük, hogy mit kértek tőlük a legutóbb, az a közelében sem volt… A versenyzők véleménye nem szerepelt benne, és nem az volt, amit már évek óta kérünk” – folytatta Hamilton.

„A GPDA próbál a probléma gyökeréig leásni. Ez volt az egyik oka annak, hogy Párizsba mentem, amikor a Concorde-egyezményről tárgyaltak, hogy segítsek nekik. Elmondtam, hogy mi versenyzők nem ellenük akarunk dolgozni, mi is részesei vagyunk a sportnak, és segíteni akarunk, ahogyan ők is.”

„Jól fogadták ezt akkor, és szerintem most próbálják jobbá tenni a gumikra vonatkozó célkitűzéseket. Egy olyan év jön majd viszont, ahol ugyanazokat a gumikat használjuk, amelyeket tavaly is. Én személy szerint több kiállást szeretnék. Ezek az egykiállásos futamok nem jók” – véli a címvédő.

The punctured tyre of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, 1st position, in Parc Ferme

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images