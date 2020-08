Günther Steiner nyíltan beszélt a pilótakérdésről

Miután az amerikai csapat is elkötelezte magát a Forma–1 iránt az új Concorde-egyezmény aláírásával, most már elkezdhet fókuszálni arra, hogy milyen felállással vágjon neki a következő idénynek.

Bár Grosjean és Magnussen jól dolgozott együtt, mióta 2017 elején összeálltak a Haasnál, Steiner nem zárja ki, hogy valami teljesen mást csinálnak majd, beleértve azt is, hogy talán két újoncot szerződtetnek le.

„Minden opciót vizsgálunk. Szerintem több, mint egy válasz van itt. Minden versenyzőt megvizsgálunk, és ahogy már mondtam korábban, még nem döntöttünk, és ezzel nem a kérdést akarom kikerülni. Most lett meg a Concorde-szerződés, és még nem beszéltünk Gene-nel a versenyzőkérdésről.”

„Nyilván az ő véleményére is szükségem lesz ezzel kapcsolatban, és amint el tud jönni egy futamra, akkor leülünk és megvitatjuk a kérdést. Jelenleg azonban minden lehetőség az asztalon hever, kezdve azzal, hogy megtartjuk a jelenlegi párost, de az is, hogy két újonc pilótát szerződtetünk” – hangsúlyozta Steiner.

Steinertől azt is megkérdezték, hogy mit kell tennie a két pilótának, hogy meggyőzzék őt a maradásról. „Ezek olyan kérdések, melyeket Gene-nel is meg kell beszélnem. Hogy egy csapatban maradhass, kiválóan kell teljesítened, és ez így van más helyeken is. Ha jó munkát végzel, akkor szinte biztos, hogy maradhatsz.”

„Szóval nekik is ezt kell tenniük, és ezzel nem azt mondom, hogy rossz munkát végeznének, de bármi lehetséges. Még nem hoztunk döntést, legyen az ilyen, vagy olyan. Szóval nem akarom azt hallani, hogy a Haas megtartja versenyzőit, mert lehet, hogy így lesz, de lehet, hogy nem. Még nem beszéltük meg, szóval egy kicsit türelmesebbnek kell még lenni” – zárta Steiner a versenyzőkérdést.

Kevin Magnussen, Haas F1 and Romain Grosjean, Haas F1 Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

Ami a jelenlegi pilótákat illeti, ők mindenképpen maradni szeretnének 2021-ben is, bár elárulták, hogy még nem kezdődtek meg az egyeztetések ezzel kapcsolatban.

„Már nincsen annyi szabad ülés a mezőnyben” – kezdte Grosjean. „Remek hír, hogy a Haas a Forma–1-ben marad, és ezzel persze több lehetőség is maradt. Az egyeztetések majd elindulnak egy bizonyos ponton. Most, hogy 100 százalékban őszinte legyek, a triplahétvégékkel és mindennel, csak arra fókuszálunk, hogy jó futamaink legyenek.”

Magnussen is elismételte, hogy a jelenlegi helyzetben nem igazán volt idő megbeszéléseket kezdeményezni, főleg úgy, hogy eddig a csapat jövője sem volt biztos. „Azt várom, hogy nemsokára beinduljanak majd a dolgok, de majd látjuk, hogy mikor.”

Videón a Haas rajtgyakorlata