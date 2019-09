Grosjeannak 2014-re világbajnoki gépet ígértek a Lotusnál

A 33 esztendős Romain Grosjean egy igazi „túlélő” a Forma-1-ben, aki már számtalanszor táncolt pengeélen, de még mindig tagja a száguldó cirkusz mezőnyének, és sokak meglepetésére jövőre is az lesz, hiszen a Haas F1 Team úgy döntött, hogy a folytatásban is igényt tart a szolgálataira. Ezzel pedig később akár még a 200. startját is megfuthatja az F1-ben.

Grosjean 2012 és 2015 között a Lotus istállónak versenyzett, többek között Kimi Raikkonen csapattársaként is. A 2012-es és a 2013-as esztendő igen erős volt számukra, mert több dobogós helyezést is szereztek, és a bajnokságot a 4. fejezték be. 2014-re egy újabb lépést akart megtenni előre a csapat, mely a szimulációs adatok alapján azt gondolta, egy világbajnoki gép van a kezükben.

Günther Steiner, a Haas F1 Team csapatfőnöke kegyetlenül őszintén beszélt a nehézségeikről, amikkel idén kellett szembesülniük az autó kapcsán. Grosjean többek között kitért erre is, még mielőtt elmondta volna, hogy a Lotus milyen autót ígért számára a 2014-es idény előtt, ami végül igen nagy kudarcot jelentett, hiszen míg az azt megelőző esztendőben 315 pontot gyűjtöttek, ezúttal csak 10 egységig jutottak, ami óriási visszaesést hozott.

„Pokolian nehéz az idei autóval. Minden várakozásunkat alulmúlta a helyzet, de senkire sem akarok ujjal mutogatni, mert az a legfontosabb, hogy a következő autónk már ne szenvedjen ettől. Gyakorlatilag semmit sem léptünk előre a teljesítmény kapcsán, és valószínűleg aerodinamikai gondjaink vannak. Sokat dolgozunk ezen, és egyre több a válasz, de még mindig nem tartunk ott, ahol lennünk kell.”

„A jelenlegi prioritást az jelenti, hogy megértsük az autó működését, hogy annak melyik részével van gond, kezdve az első szárnnyal, a hátsóval, vagy a diffúzorral és így tovább. Nagyon nehéz, mert úgy tűnik, hogy a probléma összetett. A srácok minden egyes nap ezzel foglalkoznak, de nem egyszerű. A következő év azonban sokkal jobb lehet ennél, legalábbis ebben bízunk, mert most csak szenvedünk ahhoz képest, hogy mennyit dolgozunk és korábban milyen eredményeink voltak.”

„A Lotus egy nagyon jó példa erre. 2014 januárjában azt mondták nekem, ez az autó elég jó ahhoz, hogy világbajnoki címet nyerjünk vele, amit akkor boldogan el is hittem. Nyilvánvalóan végül nem így lett. Amit pedig a szélcsatornában láttunk, és azt, amit a pályán, a kettő köszönő viszonyban sem volt egymással.”

„Eltartott egy kis ideig, hogy megértsük a helyzetet... A Magyar Nagydíj volt az, ahol már mindenki tudta, hogy mi a helyzet, és mik is a pontos összefüggések. Ezután igazán jó munkát végeztünk, és 2015-re sokkal jobb volt a helyzet, még ha nem is olyan jó, mint 2-3 évvel korábban. Mindig vannak ösvények, amiken el lehet tévedni, és sokszor a valóság nagyon mást mutat. Megpróbáljuk mindezt megérteni, és jobbá tenni.”

„Meg kell találnunk, hogy mi okozza a korrelációs problémákat. Amikor úgy gondolod, hogy minden jó a szélcsatornában, a valóságban mást kapsz. Ezt kell megoldanunk, hogy ne legyen gond, és jövőre már egy sokkal stabilabb és relevánsabb autónk legyen, amivel újra a lehető legjobb helyekért harcolhatunk, ami mostanában nem lehetséges, és egy 14 hónapos autóval próbáljuk felvenni a harcot, ami nem könnyű.”

