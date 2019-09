A Haas elismerte, totálisan eltévedtek, és nem a Pirelli abroncsa a hibás

A Haas F1 Team idén hiába fejlesztett és költött sok pénzt az új csomagra, javarészt még mindig a régi, az Ausztrál Nagydíjon használt csomaggal versenyeznek, mivel komolyabb gondjaik akadtak az újjal. Szocsiban Günther Steiner csapatfőnök megerősítette, hogy a régi csomagot vetik be az Orosz Nagydíjon, de jó híreik is vannak.

„A Melbourne-ben látott specifikációval fogunk dolgozni ezen a hétvégén, mindkét autónk esetében. Ez egy hosszú ideje tervezett lépés volt, és most egy olyan konfigurációval rendelkezünk, amin nem kell többé megváltoztatnunk az oldaldobozokat, így kvázi két aerodinamikai specifikációnk van – a régi és az új, amiket most képesek voltunk egymással integrálni. Ugyanakkor mindig is azt terveztük, hogy ezzel a csomaggal érkezünk meg ide, mert úgy tűnik, hogy a szimulációk azt mutatják, ez jobban fekszik.”

„Van némi különbség a Melbourne-ben használt csomagoz, mert máskülönben az oldaldobozok nem kerülhettek volna fel az autóra, de a jellemzői inkább hasonlítanak az első csomaghoz az aerodinamikát illetően. Keményen dolgozunk azon, hogy jobban megértsük a helyzetet, és azt mondhatom, hogy ez már sokkal jobban megy, ami jó hír.”

„Tudjuk, hogy ezzel a specifikációval a versenyzőink kényelmesebben érzik magukat, és ehhez a pályához erre a csomagra van szükség. Emiatt döntöttünk úgy, hogy ezt használjuk. Ez olyan, mint egy beállítási változtatás, igazodván ahhoz, amire szükségünk van. Egyfajta összehasonlítás is, megváltoztatva az aerodinamika specifikációt.

„Nagyon költséges maga a csomag, és ha semmit nem profitálsz belőle, az komoly pénzkidobás, de azt hiszem, amit megtudtunk róla, az már inkább előre visz bennünket. Most meg kell győződnünk arról, hogy a jövő évi autónak nem lesznek hasonló problémái. Legalább már tudjuk, hogy mi a gond, ami egyúttal a fejlesztés kiindulási pontját is jelenti. Tudjuk, hogy mi az, amit nem szabad tennünk, és mi okozta a teljesítmény hiányát.”

„A munka ezzel azonban nem ért véget. Mindez nem úgy működik, hogy megnyomsz egy gombot és már minden jó lesz, hiába tudod a megoldást. Még mindig ki kell fejleszteni azt, amit akarunk. Nem szándékosan csináltuk azt, ami történt, hogy az nem működött, így most megoldást kell találnunk, de tisztában vagyunk azzal, hogy mit keresünk.”

„Sokat teszteltünk, és sok elemzést is végeztünk annak érdekében, hogy megtaláljuk, hol tévedtünk el, de nem hiszem, hogy meglenne a teljes megoldás. A következő futamon tesztelünk pár alkatrészt, de nem vagyok biztos abban, hogy ez sokkal jobbá fogja tenni az autónkat ebben az évben, szóval a lehető legjobban próbáljuk kihasználni azt, amit most kapunk, mint például tettük azt az utóbbi versenyeken.”

„A probléma nem annyira egyszerű, hogy azt mondjuk, a korrelációval van gond. Ez egy olyan kérdés, ami akkor jön elő, ha fejlesztesz, és próbálkozol az aerodinamikával. Azt hiszem, kicsit eltévedtünk, mert azt gondoltuk, hogy ez a gumik hibája, de az abroncsok csak az autó következményei, maga a keskeny működési tartomány. Nehezebb azt használni. Volt néhány jó eredményünk az időmérő edzéseken, majd Barcelonában ott voltak az új fejlesztések ahol azt gondoltuk, hogy minden működik, de rájöttünk, hogy ez nem így van és félrevezettük magunkat.”

„Előrébb lépni, és megelőzni a Saubert? A remény hal meg utoljára... Nehéz lesz, de megpróbáljuk. Ha azt mondjuk, hogy mindez nem sikerül, akkor jobb, ha otthon maradunk. Továbbra is ezen vagyunk, mert ha semmi küzdelem nincs odakint, akkor az nem lenne túl szórakoztató, és ez nem túl motiváló, hogy csak körbemész. Ennél vannak jobb dolgok is az életben.”

