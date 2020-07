Gasly autója meglepően leamortizálódott Ricciardo érintése után

Nincs könnyű helyzetben az AlphaTauri, mivel a középmezőny még szorosabbá vált, és a McLaren, a Racing Point, valamint a Renault autói is gyorsabbak náluk. A Haas, az Alfa Romeo és a Williams viszont lassabb, így valahol a két csoport között helyezkednek el.

A Stájer Nagydíj sem úgy alakult számukra, mint szerették volna, bár Daniil Kvjat szerzett egy pontot, ami még fontos lehet a végelszámolásnál. Pierre Gasly is azok között volt, akik esélyesek voltak a pontszerzésre, de a francia nem járt szerencsével, és a 15. helyen ért célba.

Gasly autója igen hamar megsérült, amikor Daniel Ricciardo eltalálta hátulról. „Mindig a kemény versenyzés híve vagyok. Szóval szeretem azt a fajta megközelítést, amit az FIA alkalmaz ezzel a kicsivel nagyobb szabadsággal, melyet nekünk adnak a versenyzésben.”

„Hogy őszinte legyek, meglepett, hogy az autó így megsérült. Az ütés után elvesztettem a hátsó részt, és közel voltam ahhoz, hogy megforogjak. Végül sikerült összeszednem az autót, de elvesztettem a helyet Daniellel szemben.”

Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

„Nem mondanám erre, hogy ez egy nagyszerű előzés volt ebben a formában, mert végül elvesztettem a helyemet vele szemben, így jó lett volna utána visszaszereznem azt. A sérülés ott volt, ami hatással volt a versenyem többé részére.”

„Valószínűleg Daniel kicsit rosszul mérte fel a helyzetet, és meg is lepődtem, hogy ez milyen következményekkel járt számunkra, pusztán ebből az érintésből, de azt hiszem, ha elkezdenénk vizsgálni ezeket a váratlan eseményeket, akkor... ez nagyjából ugyanaz volt, mint Sergio és Alex esetében a kis érintéssel.”

„Néha ez is a versenyzés része. Természetesen csalódott voltam, mert többet is tehettünk volna, de a végén ez is hozzátartozik a versenyzéshez.” - mondta Gasly, aki elárulta, hogy milyen sérüléseket szedett össze az AlphaTaurival.

Az egész hátsó rész megsérült, a padlólemez jobb oldala szintén károsodott, miközben több alkatrész is lerepült az autóról, valamint azok közül pár csak lógott a levegőben. Ez természetesen folyamatosan rombolta az aerodinamikát, ami belekerült néhány tizedmásodpercbe.

