A McLaren a Racing Point és a Ferrari miatt kerülhet ki a TOP-5-ből, de ez nem lenne meglepetés

Az időmérő edzéseken is megvan a tempójuk, és azzal, hogy a Ferrari hátrazuhant, teret kaptak a TOP-5-ben. Ezek után adódik a kérdés, hogy vajon csalódottak lennének, ha mostantól nem lennének ott a legjobbak között a kvalifikációkon?

„Nem, nem lennék csalódott.” - mondta Carlos Sainz Jr. a Magyar Nagydíj csütörtöki médianapján. „Úgy vélem, hogy nagyon reálisak vagyunk azt illetően, ahol most vagyunk, ami valószínűleg kicsivel jobb, mint azt gondoltuk a téli tesztek után, különösen egy olyan pályán, mint Ausztria, ahol tavaly olyan jól teljesítettünk.”

„Ez egy szép előrelépés az autóval, ami jobb az előző évhez képest, mind száraz, mind vizes körülmények között, ha összehasonlítjuk azt az elmúlt év néhány kvalifikációs körével. Tavaly is nagyon jól kvalifikáltuk magunkat, és szerintem a hetedik és nyolcadik helyen voltunk a Q3-ban, de akkor nem volt olyan nagyon gyors a rózsaszínű autó, akikkel most harcolunk.”

„Szóval azt hiszem, idén sokkal trükkösebb lesz a szezon ezekkel a pozíciókkal. Még mindig látnunk kell, hogy a Ferrari valójában hogyan működik egy ilyen jellegű pályán, ahol a motorteljesítmény nem olyan meghatározó az egyenesekben, és így tovább, szóval az egész rajtrács változhat egyik futamról a másikra, csak ébernek kell maradnunk és meggyőződnünk arról, hogy folyamatosan megtartjuk ezt a lendületet.”

Carlos Sainz Jr., McLaren, walks the circuit Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ugyanakkor reálisnak kell lennünk azt illetően is, hogy az időmérő edzésen a TOP-5-be való bejutás itt már nem lehetséges.” - nyilatkozta a Hungaroringen Sainz, aki után Lando Norris is mondott néhány szót a McLarenről.

„Azt hiszem, Carlos nagyon jól leírta a helyzetet. Két kiváló hétvégénk volt, sok szempontból felülmúlva a néhány fő versenytársunkat, és sok olyan autót, amik gyorsabbak voltak nálunk, és gyorsabbak lesznek, mint az előttünk álló hétvégén.”

„Szóval azt hiszem, rendkívül elégedettek vagyunk, de nem hiszem, hogy ezzel változott volna az, hogy mit gondolunk a helyzetünkről, arról, hogy hol leszünk, akár ezen a hétvégén is. Nagyon nehéz lesz, és van esély arra, hogy az emberek továbbra is olyan hibákat követnek el, mint azt tették.”

„Nyilvánvalóan a vizes időmérő edzés is szerepet játszott, és kicsit fel is rázta a dolgokat, de nem hiszem, hogy sokkot kapnánk a meglepődöttségtől, ha nem leszünk ott az 5 legjobb között vagy, a TOP-6-ban, vagy akár a TOP-8 között, ha a Racing Point és a Ferrari sokat javul, és összerakták a dolgokat. Továbbra is megpróbálunk ott lenni a TOP-5-ben, de ez nem olyan, ami meglepne bennünket a hétvégén.”

