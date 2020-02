Fiatal kínai tesztpilótája lesz a Renault-nak a Forma-1-ben

A hu.motorsport.com korábban már megírta Jack Aitken átszerződését a Williamshez, ahol új családra lelt. Ezzel biztossá vált, hogy a fiatal britnek nem lesz túl sok esélye arra, hogy később a Renault-nál ülést kapjon a Forma-1-ben.

Sokat nem kellett várnunk arra, hogy a Renault pótolja a versenyzőt, mivel Guanyu Zhou "megérkezett." A kínai F2-es versenyző tesztpilótaként szerepel majd a 2020-as szezonban, így mindenben a Renault rendelkezésére állhat.

A 20 esztendős versenyző még a 2019-es év elején csatlakozott a Renault Sport Akadémiához, majd év újonca lett az F2-ben 5 dobogóval a neve mellett, miközben Silverstone-ban, a Brit Nagydíjon rajtelsőséget szerzett.

Most itt a következő nagy lehetőség a fiatal kínai tehetség előtt, aki nagyon boldog, hogy a Renault egy fontosabb szerepet bíz rá. „Várom már, hogy a csapat tesztpilótája legyek.” - fogalmazott Guanyu Zhou, aki a tavalyi megállapodás részeként ötször is tesztelhetett a 2017-es Renault-val.

„Ez egy újabb lépés számomra, miután tavaly fejlesztői pilótaként dolgoztak, melynek ideje alatt rengeteg szimulátoros munkát végeztem, és pár alkalommal az R.S.17-tel is tesztelhettem.” - folytatta az F2-es versenyző.

Guanyu Zhou (CHN UNI-Virtuosi Fotó készítője: Joe Portlock / Motorsport Images

„A visszajelzéseim és a tapasztalataim is csak egyre jobbá válnak egy F1-es autóban ülve, és a csapat elégedett az eddig elért fejlődésemmel, valamint azzal a munkával, amit elvégeztem. Nagyon sok önbizalmat adtak nekem, és bízom is bennük. Ez egy nagyon jól működő kapcsolat.”

„Idén még jobbak lesznek a lehetőségeim, valamint keményebben is dolgozom, mint korábban, hogy minél több információt szerezzek egy F1-es autó vezetéséről, miközben ezzel egyidejűleg javítom azokat a területeket, ahol a csapatnak dolgoznia kell, hogy jobbak legyenek a jövőben.”

A sanghaji születésű versenyző idén is az F2-ben fog versenyezni az UNI-Virtuosi Racing színeiben a Ferrari protezsáltja, Callum Illot mellett. A Renault sokat vár a tehetségétől, aki lehetséges, hogy még a bajnoki címért is harcban lehet.

Az F2-es pilóta amiatt is várja az évet, mivel most még többet lehet ott a pályán a Renault-val, így sok új információra és tapasztalatra tehet szert. Daniel Ricciardo és Esteban Ocon mellett erre bőven lesz lehetősége. Zhou úgy gondolja, ez nemcsak az F1-ben, hanem az F2-ben is segíteni fog neki.

„A Renault F1 Team sok hasznos információval látott el a tavalyi év alatt. Minden versenyhétvégén naprakész információkat kaptam az időjárásról és a pályaviszonyokról, valamint a versenyhétvége és a pálya alakulásáról, például az F2-es edzések és időmérők között.”

„Ez hatalmas előnyt jelent, és nagyban segíti számomra a munkát. Nagyon várom, hogy újra felhasználjam a segítségüket eben a szezonban.” - zárta le a nagyon lelkes kínai pilóta, akire érdemes lesz odafigyelni.

