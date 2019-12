F1 2019: legyőzhetetlen Mercedes, parádés McLaren

A Mercedest képtelenek legyőzni a riválisok, és ez már 2014 óta így van. Megállíthatatlan a csapat, és jövőre is ők lesznek a legesélyesebbek, miután a formájuk kiváló, valamint 2020-ban alig változnak a szabályok. A Ferrari és a Red Bull előtt ismét adott lesz a kihívás.

A második helyen a Ferrari végzett, de hatalmas hátrányban. Az olaszok még mindig nincsenek azon a szinten, hogy legyőzzék a riválist. Jövőre azonban minden eddiginél közelebb lehetnek, bár a Red Bull is problémákat okozhat. 2018-ban ott volt az esély, de a hibák sokba kerültek.

A Red Bullnál a fő problémát az jelentette, hogy Max Verstappen sokáig csak egyedül szerezte a nagyobb pontokat Pierre Gasly gyengélkedésével, máskülönben lehetett volna esélyük a Ferrari ellen. A holland pedig a nyári szünet után dobott el sok pontot, így a Ferrari második helye biztonságban maradt.

A McLaren akár az év csapata is lehetne, mert nagyon mélyről érkeztek meg, és vették el a Renault pozícióját. A franciák szinte csak szenvedtek, és még az 5. helyük is veszélybe került a Toro Rosso-Honda miatt. A gyártó csapata gyenge idényen van túl, és nemhogy nem tudtak közelebb kerülni a top-csapatokhoz, még messzebb is voltak.

Ha megnézzük a differenciákat, a McLaren is fényévekre volt ettől. Ez a 145 pont nagyon kevés a top-3-hoz. A csapatnak az eddigi legnagyobb ugrásra van szüksége, és a céljuk az, hogy jövőre már „csak” 0.5 másodpercre legyenek az élmezőnytől. Ennek érdekében egy új autót építenek, hiába sikerült jól az idei verzió, valamint a szabályok is keveset változnak.

A Racing Point szintén azon csapatok közé tartozott, akiktől többet vártunk, nem beszélve a mögöttük lévő Alfa Romeóval a nagy költségvetéssel és a Ferrari technikai támogatásával. A Haaas pedig nagyon mélyre süllyedt a rosszul megtervezett autójával. Tavaly a 4. helyért küzdöttek, ezúttal pedig csak az 1 pontos Williamst előzték meg.