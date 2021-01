Ezek a változtatások feldobhatják a novemberi Ausztrál Nagydíjat

A 2021-es szezonban sem Melbourne-ben tartják majd a Forma-1-es szezon első futamát, de legalább ez most nem a helyszínen derült ki, a szervezésért felelős Ausztrál Nagydíj Corporation pedig ki is jelentette, hogy akár nézők nélkül is megtartják a novemberi időpontban a versenyüket.

Az addig hátralévő majd 9 hónapban pedig több változtatást is végezhetnek a pályán, árulta el Andrew Westacott, az AUSGP igazgatója a Speedcafe-nak. Az első, már biztos változtatást az lesz, hogy 2 méterrel kiszélesítik a bokszutcát.

Az Albert Parkban elhelyezett pálya utcai természete miatt ezt egy igen érdekes megoldással érik el, egyszerűen a falat közelebb tolják egy kicsit a célegyeneshez, megszüntetve a mostani füves részt, azonban ezzel a reményeik szerint a jelenlegi 60km/h-ról a bevett 80km/h-ra növekedhet a bokszutcai sebességhatár.

„Mióta a pályát és a bokszutcát kialakították – szerintem az első rajzok 1994-ben vagy 95-ben készültek el a 96-os versenyhez – az autók jóval hosszabbak lettek, szóval egy kicsit kiszélesítettük a bokszutcát” – mondta Westacott.

Talán emlékezhetünk, hogy 2019-ben a rajtot követően Daniel Ricciardo letörte az első szárnyát, amikor a fűre hajtott a rajtot követően, nos, erre már nem lesz lehetősége a változtatást követően.

Miután az Ausztrál Nagydíjat majd november 18. és 21. között tartják majd, a szervezők azon is gondolkoznak, hogy előrébb hozzák a pálya felújításának lehetőségét, aminek keretein belül a teljes vonalvezetést újraaszfaltoznák.

„A halasztás miatt megtehetjük azt, hogy kihasználjuk a most keletkezett intervallumot, és elvégezzük a munkát. Az eredeti terv szerint az idei verseny után csináltuk volna meg ezt, de most ezt lehet, hogy előrébb hozzuk.”

Talán mindenki elevenen emlékszik még arra, hogy milyen remek versenyhétvégét eredményezett a Török Nagydíjon az, hogy a szervezők alig pár nappal az autók pályára gurulása előtt fejezték be az újraaszfaltozást, ami az esővel párosulva igazi jégpályát hozott létre, így reménykedhetünk abban, hogy az év második felében Melbourne-ben is hasonló körülményekkel találkozunk majd.

