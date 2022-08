Ezek a fejlesztési trendek jelentek meg a 2022-es F1-es autók padlólemezein

Az oldaldobozok mellett a Venturi-csatornákat magukba foglaló padlólemezeket fejleszthetik a legszabadabban a csapatok a 2022-ben bevezetésre kerülő technikai szabályrendszerben, így nem meglepő, hogy az új korszak első évében ezen a két területen láttuk a legnagyobb változatosságot.

Ahogyan azonban a mezőny legnagyobb része elkezdte mintának venni a Red Bull oldaldoboz-kialakítását, hasonló, kevésbé látványos folyamatok indultak el az autók padlólemezein is, és kialakult pár trend is.

Red Bull Racing RB18 floor comparison, British GP Fotó készítője: Giorgio Piola

Az egyik ilyen trend a Ferrari „nyelv” szárnya, amit a padlólemez szélén elhelyezett kivágáson belül helyeztek el, és többek között a Red Bull is lemásolta, ahogyan sokan próbálták a diffúzor oldalfalának megnyitásával enyhíteni a delfinezést, és stabilizálni a Venturi-csatornák áramlatait is.

Red Bull Racing RB18 new floor detail Fotó készítője: Giorgio Piola

A szezon elején a Red Bull volt az egyetlen csapat, amely a maximálisan megengedett négy függőleges terelőelemből kettőt is elhelyezett a Venturi-csatorna bejáratának szélén, ezt a Spanyol Nagydíjra villámgyorsan le is másolta az Aston Martin, azonban a Red Bull a Francia Nagydíjra már tovább is lépett a korai kialakításától, és egy hagyományosabban eloszló elrendezést választottak.

Ferrari F1-75 floor development Fotó készítője: Giorgio Piola

A Ferrari is serényen kereste az ideális kialakítást a padlólemezén. A barcelonai és a bahreini előszezoni tesztek között a McLaren megoldását, a vízszintesen elválasztott L-alakú padlólemez-szárnyat (1) használták, de hamar átálltak a Red Bull által használt „jégkorcsolya-szárnyra” (3), ami a padlólemez aljára rögzítve fizikailag is megakadályozza a padlólemez szélének hozzáverődését az aszfalthoz. Ezt a megoldást gyorsan átvette az Alpine is.

Emellett a Ferrari, szintén a McLarenhez és a Red Bullhoz hasonlóan „bordázott” felületet (2) adott a padlólemezének, aminek a Venturi-csatornában érkező levegő stabilizálásában és az örvénygenerálásban is szerepe van.

A Red Bull az apró lépcsőknél sokkal tovább lépett a padlólemezének első felével, és azt részletesebben formázták meg (4), hogy összhangban működjön a Venturi-csatornák szájánál elhelyezett terelőelemekkel.

Mindeközben a teljesen más úton járó Mercedes a saját harcát vívja az elemekkel, miközben próbálják elővarázsolni a W13-ból a szimulációikon látott teljesítményt. Az FIA engedékenysége után elsőként tettek fém merevítőrudat a padlólemez szélére, és egy másodikat is elhelyeztek volna Kanadában az FIA technikai direktívája után, ha a többi csapat felháborodása miatt nem visszakoztak volna.

Mercedes W13 new floor comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A Mercedes idén is megpróbálkozott a hullámos padlólemez-széllel, azonban 2021-hez hasonlóan ettől ismét elálltak, ehelyett a Mercedes is például az Alfa Romeóhoz hasonlóan egy nagy, függőleges szárnyat helyezett el az arra kijelölt területen, a padlólemez geometriájának módosításával egyetemben.

A 2022-es szezon második felébe lépve érdekes lesz látni, hogy kialakul-e még az idén egyetlen olyan univerzális dizájntrend, amely minden csapatnál „kötelező kellék” lesz (mint 2021-ben a keskeny orr, amit a fejlesztések befagyasztása nélkül mindenki átvett volna), vagy pedig az előzetesen túlságosan szigorúnak nevezett technikai szabályzat még további kísérletezést is lehetővé tesz.