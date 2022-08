Aston Martin: nem kellett sokat győzködnünk Alonsót

Az Alpine-t valósággal sokkolta, amikor Fernando Alonso bejelentette, hogy 2023-tól az Aston Martinnál fog versenyezni, hiszen még a Magyar Nagydíj vasárnapján is úgy tudták, hogy Alonso velük fog hosszabbítani.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Mike Krack a Belga Nagydíjon tartott sajtótájékoztatóján még oda is szúrt az Alpine-nak Alonso és Otmar Szafnauer korábbi kijelentéséivel, miszerint, ha a két fél álláspontja egyezik, akkor 10 percbe telik megegyezniük.

„Amikor Sebastian elmondta nekünk, hogy az év végén vissza szeretne vonulni, mi is feltérképeztük a lehetőségeinket. Fernando mindig is azt mondta, hogy két fél akár 10 perc alatt is meg tud egyezni. Valóban gyorsan mozdultak előre a dolgok, bár nem tíz, hanem párszor 10 perc után” – nyilatkozta többek között a Motorsport.com-nak Krack, aki azt is elmondta, hogyan tudták ennyire gyorsan lezongorázni Alonso szerződtetését.

„Egy jó páran beszéltünk a pilótakérdésről, nem csak Lawrence (Stroll) döntött. Részt vett a folyamatban Tom (McCullough, az autók teljesítményéért felelős igazgató), Andrew Green (technikai igazgató), Martin (Whitmarsh, a csapat elnöke), és én is.

„Az olyan szakemberek, mint Martin Whitmarsh mindenkit ismernek, és tudta, hogy kit kell megkeresnie ezzel az üggyel. Nem lepett meg minket, hogy Fernando elérhető, mert a pilótapiac követésével, a megfelelő kapcsolatokkal pontosan tisztában lehetsz bizonyos helyzetekkel.”

„Ebben a helyzetben szerintem tökéletesen megmutatkozott az, hogy mekkora erőssége az Aston Martinnak a gyors döntéshozási folyamat.”

„Köszönetet kell mondanunk Sebastiannak is, mert tisztában volt azzal, hogy nincsenek különösen jó opcióink (Alonsón kívül), szerintem részben ezért is tette meg a saját bejelentését akkor, amikor. Szerintem sokat segített a csapatnak, mert azt akarta, hogy jól jöjjünk ki ebből a helyzetből.”

Krack azt is elismerte, hogy Fernando már a tárgyalásaik előtt tisztában volt az Aston Martin terveivel, így nem kellett azonnal futamgyőzelemre esélyes autót ígérniük, hogy meggyőzzék a csapatváltásról.

„Nyíltan beszéltünk az infrastrukturális beruházásainkról, arról, mit tervezünk a következő évekre, ez szerintem már önmagában meggyőzte őt. Fernando azonban egy nagyon okos fickó, pontosan tisztában van azzal, mi történik más csapatokban a széleskörű ismeretségi körének köszönhetően, szóval nem is kellett nagyon győzködnünk. Szerintem pontosan tudja, hogy őt mit tehet hozzá ehhez a nagy projekthez, és megtetszhetett neki ez a lehetőség.”