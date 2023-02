Először pályán a McLaren új autója, méghozzá Bahreinben! (videó)

Nem kell már sokat várnunk arra, hogy beinduljon a Forma–1-es nagyüzem a 2023-as szezonban, hiszen a csapatok felszerelései már megérkeztek az első futamnak is otthont adó pályára, a McLaren pedig úgy döntött, itt járatja be először az autóját.

A wokingi alakulat február 13-án leplezte le hivatalosan a jubileumi nevet kapó MCL60-at, de azóta még nem hajtottak ki vele a pályára, mindez azonban most megváltozott, hiszen a mezőnyből ugyan utolsóként, de most már ők is élesben tesztelhetik, mire képes a 2023-as autójuk.

A volánnál a csapat rutinosabb versenyzője, vagyis az ötödik szezonját kezdő Lando Norris ült, amikor a papajasárga gép kigurult a garázsból, de valószínűleg később majd az újonc Oscar Piastri is belekóstolhat a száguldásba.

A szezonkezdet pedig most már annyira a nyakunkon van, hogy már két napot sem kell várnunk arra, hogy mind a tíz autót egyszerre láthassuk körözni Bahreinben, hiszen csütörtökön elindul az egyetlen, háromnapos gyakorlás, melynek menetrendjét itt tekinthetitek meg.