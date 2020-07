Egy lépés előre, kettő hátra: Silverstone megint bajban

A koronavírus okozta gazdasági válság mindenhol éreztette a hatását, és nem kerülte el a legendás brit helyszínt sem. Az Egyesült Királyság kormányának utasításait követve a pálya március 23-tól bő 12 hétig zárva volt – épp abban az időszakban, amikor az igazán nagy események zajlottak volna.

Többek között a WEC szezonnyitóját és a MotoGP brit fordulóját is törölni kellett. A Forma-1-es Brit Nagydíjat és a 70. Jubileumi Nagydíjat ugyan végül megrendezik, de a szurkolók hiánya, és az ebből adódó bevételkiesés megnehezíti Silverstone pénzügyi helyzetét – még úgy is, hogy idén a többi helyszínnel karöltve nem ők állják a rendezés költséget, hanem a Forma-1.

Silverstone jövője egyébként is rendszeresen bizonytalan volt a versenynaptárban, és Pringle nem is tagadta, hogy a világjárvány a legrosszabbkor jött nekik. „A költségvetésünk tekintetében mintha öt évet ugrottunk volna vissza az időben” — nyilatkozta, ugyanakkor bizakodásának is hangot adott.

„De még mindig játékban vagyunk, és nem vagyunk egyedül. A bank szerencsére nagyon megértő és támogató, akárcsak a BRDC. Még így is jobb helyzetben vagyunk, mint sok más vállalkozás. Ezek mindenki számára nehéz idők.”

Az igazgató arra is rámutatott, miért is küzd a pálya évek óta ugyanazokkal a gondokkal. „Nagyon rövid idő alatt kell az elegendő mennyiségű pénzt kitermelnünk. Olyan ez, mint egy vízparti nyaraló: a nyáron szerzett pénzzel vészeli át a telet, míg el nem jön az újabb nyár, és vele az újabb nyaralók. Silverstone is pontosan így működött, és épp most szerettünk volna koncepciót váltani.”

Mint mondta, öt és fél év munkáját sodorta veszélybe a vírus – pont most, amikor az egyre nyereségesebb futamokkal és az új üzleti stratégiával lassan kezdett volna beérni a gyümölcse. A károk ellenére azonban Pringle továbbra is optimista és mindenekelőtt hálás a rajongóknak, akik az ínséges idők ellenére kitartottak mellettük, és nem váltották vissza 2020-as jegyeiket. „Ez nagyon nagy segítség nekünk” – mondott köszönetet.

