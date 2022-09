Egy évvel a kettős győzelmük után: Norris kínkeserves hétvégére számít Monzában

Daniel Ricciardo a rövid McLarenes pályafutásának legkiemelkedőbb eredményét érte el a 2021-es Olasz Nagydíjon, miután Max Verstappen és Lewis Hamilton kiesését követően a dobogós esélyeiből futamgyőzelmet kovácsolt, míg Lando Norris csak csapatutasítás miatt nem támadta meg őt a verseny végén az első helyért.

A McLaren azonban nem tudta egyelőre kihasználni a 2022-es szabályváltozások jelentette lehetőséget, és ahelyett, hogy a három élcsapatot szorongatnák, (részben Ricciardo rossz teljesítménye miatt) visszaesetek a konstruktőri bajnokság 5. helyére.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az MCL36-nak nincsenek kiemelkedő erősségei, nem termel elég leszorítóerőt amellett, hogy nagy a légellenállása, és James Key technikai igazgató a The Race-nek adott interjújában azt is elismerte, hogy az elavulttá váló szélcsatornájuk (a Toyota kölni egységét használják) miatt az alacsonyabb sebességű kanyarokat nem is tudják megfelelően leszimulálni.

A Holland Nagydíjat követően a Motorsport.com kérdésére, miszerint az idei autóval is meg tudják-e ismételni a tavalyi formájukat, Lando Norris keserűen ismerte el, hogy más forgatókönyvre számít.

„Nem látok erre sok esélyt” – mondta Norris. „Szeretném ezt hinni, de szerintem borzasztóan nehéz hétvégénk lesz. Sikerült alaposan kiismernünk az idei autónkat, és elég magabiztosan állíthatjuk, hogy hol lesz az jó és rossz.”

„Azon kell dolgoznunk, hogy megoldjuk a felderített problémáinkat. Ez időbe telik majd, de az autó DNS-ét kell majd megváltoztatnunk az idei tapasztalataink szerint.”

A Belga Nagydíj után Norris megkérdőjelezte a McLaren DRS-ének hatékonyságát, miután úgy látta, hogy a DRS-vonatba ragadva a versenytársai sokkal több tempót nyernek a hátsó szárnyuk nyitásával. Hollandiában azonban már visszakozott, és elmondta, hogy a jó végsebességüket csak a létező legkisebb hátsó szárnyukkal tudják garantálni, ami cserébe azt is jelenti, hogy a nagyobb légellenállású szárnyakat választók DRS-e „természetükből adódóan” erősebb volt.

Norris a Holland Nagydíjat a 7. helyen zárta, azonban az értékes pontok ellenére is frusztrálta, hogy a biztonsági autós fázisnak köszönhetően átugrotta őt Fernando Alonso.

„Ez kicsit fáj, de nincs okunk a panaszra. Mi jó munkát végeztünk, de ők szerencsések is voltak, ez benne van a pakliban. Ma legalább a tempóm jobb volt, mint az övék. A Haasoknál és az AlphaTauriknál jóval gyorsabbak voltunk, szóval tényleg csak egymás ellen harcoltunk.”