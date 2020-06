Ecclestone: Sok esetben az afroamerikaiak rasszistábbak, mint a fehérek

Az utóbbi időben a Forma-1 világában is meglehetősen felkapott téma a rasszizmus. A Forma-1 korábbi tulajdonosa, Bernie Ecclestone úgy gondolja, hogy nemcsak a fehérek, hanem néha az afroamerikaiak is rasszisták, sőt talán még a fehéreknél is rasszistábbak.

Ecclestone egészen a Liberty Media 2017 eleji érkezéséig birtokolta a Forma-1-et. A brit üzletember szerint a Hamilton Commission nem lesz nagy hatással magára a sportra, de szerinte emiatt az emberek elkezdenek gondolkodni erről. Emellett arra is rámutatott, hogy szerinte a rasszizmus nem csak bizonyos fehér emberekre jellemző, hanem afroamerikaikra is.

Még több F1 hír: A költségsapka nem fogja annyira összehúzni a mezőnyt, hogy veszélyeztesse a partnerségeket

„Azt gondolom, hogy a Hamilton Commission sem jó, sem rossz hatással nem lesz a Forma-1-re. Csak az emberek kezdenek majd el gondolkodni erről a témáról, ami még ennél is fontosabb. Sok esetben az afroamerikaiak még rasszistábbak, mint a fehérek.” – mondta a CNN-nek.

A gyakran vitatott megnyilatkozásairól is híres üzletember szerint a Forma-1-nek már korábban el kellett volna kezdenie a kampányolást a diverzitás javításáért. Azzal is viccelt, hogy eddig azért nem tudtak figyelni erre a témára, mert szponzorokat kerestek.

„Nem gondolom, hogy bárki is törődött volna a témával korábban. Szerintem ez egy fontos dolog, már sok ideje az, ennek ellenére senki nem csinált semmit. Miért nem tudtak csinálni valamit 2-3 évvel ezelőtt? Talán elfoglaltak voltak, hogy versenyeket nyerjenek, vagy hogy szponzorokat találjanak.”

Végül Ecclestone méltatta Lewis Hamilton tevékenységét – a hatszoros világbajnok gyakran felemeli a hangját a rasszizmus ellen, de a versenyzővel ellentétben a korábbi F1-tulajdonos úgy gondolja, hogy a rabszolgakereskedésben érintett személyek szobrát meg kellene hagyni, hogy a gyerekek tanulni tudjanak a tetteikből.

„Lewis elég különleges ember. Először is egy nagyon tehetséges pilóta, és úgy tűnik, hogy a kiállás és a nyilvános beszédek területén is tehetséges. Az a kampány, amit az afroamerikaiakért tesz, egyszerűen csodálatos. Kiváló munkát végez, és az olyan emberekre figyelnek, mint ő.”

„Azt gondolom, hogy erről már az iskolákban is kellene tanítani, hogy amikor ezek a gyerekek már felnőttek lesznek, akkor már ne kelljen erre gondolniuk. Szerintem teljesen hülyeség ledönteni ezeket a szobrokat. Minden szobrot a helyükön kellett volna hagyniuk. Vigyék el az iskolák a szobrokhoz a gyereket, hogy lássák őket, és hogy el tudják dönteni azt, miért vannak ott, és hogy mennyire rossz volt az, amit a szobrokon szereplő emberek tettek.” – mondta Ecclestone.