Alonso nem hitt abban, hogy Sainz nyerhet

Sainz silverstone-i győzelméig kilenc éve nem nyert spanyol pilóta F1-es futamot, így egy igazán hosszú negatív szériát tört meg a Ferrari versenyzője. Legutóbb Alonso volt az, aki 2013-ban nyerni todott, még a Spanyol Nagydíjon. Sainz egyébként a 33. Forma-1-es győzelmet szerezte Spanyolország számára, bár a többi mind Alonso nevéhez fűződik.

„Nagyon örülök neki, szombaton megszerezte a pole-t, vasárnap pedig győzött Silverstone-ban, ez egy emlékezetes nap” – dícsérte meg honfitársát az Alpine rutinos pilótája, aki bízott benne, hogy idén a világbajnoki címért harcolhat majd Sainz ellen, azonban a dolgok nem álltak össze a francia istállónál.

Alonso az idősebb Sainznak is gratulált a kvalifikáció után: „Ő egy barátom, akit több mint 30 éve ismerek. A pole után felhívtam idősebb Carlos-t, hogy gratuláljak neki, mert azt hittem, hogy a Red Bull gyorsabb lesz a versenyen. Természetesen most is fel fogom hívni őt” – mondta nevetve Alonso.

Alonso egyébként maga is jó versenyt futott, hiszen sokáig úgy tűnt, hogy még akár a dobogóra is lehet esélye, azonban a futam végén kénytelen volt beéérni az ötödik hellyel, ami egyáltalán nem mondható rossznak. A veterán pilóta kezd magára találni, hiszen már csak 11 ponttal van lemaradva csapattársa, Esteban Ocon mögött.

Íme egy virtuális kör a silvestone-i pályán: