Domenicali alaptalan pletykának nevezi a visszatérését a Ferrarihoz

Stefano Domenicali nagy név a motorsportban, és a Forma-1-ben is. Az 54 esztendős szakember, aki hatalmas tapasztalattal rendelkezik, 2008 és 2014 között volt a Ferrari csapatának első embere. Hosszú időn át dolgozott Maranellóban.

Domenicali már a 90-es években csatlakozott a Ferrarihoz, amit 2014-ben hagyott el. Először az Audihoz csatlakozott, miközben az FIA együléses versenyosztályának vezetője lett. 2016 márciusában pedig kinevezték a Lamborghini élére.

Stefano azóta is a Lamborghinit vezeti, de az évek során többször felvetődött az a lehetőség, hogy visszatérhet a Ferrarihoz. Az olasz rendre tagadta ezeket a híreket, pletykákat. Legutóbb is hasonlóan tett a Corriere della Sera hasábjain.

„Évek óta ismerem Elkannt. Az egész életem át ismertem ezt a környezetet, és természetesen beszélünk egymással, megvitatván az autóipar legfontosabb híreit, de a Maranellóba való visszatérés gondolata alaptalan pletyka marad.” - idézte Domenicali nyilatkozatát a Formula Passion.

A másik pletyka az, hogy az FIA új elnöke lehet, vagy csatlakozhat a Liberty Media vezetőségéhez. „Az igaz, hogy az FIA együléses autókkal foglalkozó bizottságának vagyok az elnöke, és továbbira rajongok a Forma-1-ért, de ott maradok, ahol most vagyok.”

A Ferrarinál jelenleg Mattia Binotto tölti be a csapatfőnöki szerepet, aki Maurizio Arrivabenétől vette át a vezetést. A pletykák között szerepelt Flavio Briatore alkalmazása is, de a legendás csapatfőnök kizárta azt, hogy újra az F1-ben dolgozzon. Azt azonban elismerte, hogy a királykategóriás karrierje során többször is tárgyalt a maranellóiakkal.

