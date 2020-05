Elit Esport-bajnokságban indul Leclerc és Button: ma délután 14 órától ÉLŐBEN

Legutóbb Lando Norris nagy sikeréről számolhattunk be. A McLaren versenyzője a kisebb tapasztalata ellenére rögtön nyert az IndyCar online bajnoki fordulójában Austinban, ráadásul még meg is pördült. Nem mellesleg az időmérőt is ő nyerte.

Vasárnap sem maradunk Esport-esemény, és vendégszereplés nélkül. Charles Leclerc, a Ferrari monacói F1-es pilótája délután az SRO E-Sport GT Series-ben mutathatja meg a szimulátoros tudását. A mezőny Silverstone-ban fog versenyezni.

Az eseményt élőben fogják közvetíteni a bajnokság Facebook, YouTube és Twitch oldalán, de aki csak Leclerc-re kíváncsi, az egyszerűen rákattint a pilóta hivatalos Twitch csatornájára, és már követheti is az eseményeket.

Leclerc természetesen egy Ferrarit fog vezetni Silverstone-ban. A közvetítése 14 órától lesz elérhető, amikor a Pro Series mezőnye pályára gurul. 15 óra 15 perctől pedig a Silver Series futama lesz látható, ami szintén tartogat izgalmakat.

Nem mellesleg Jenson Button, 2009 Forma-1 világbajnoka is ott lesz az indulók között, így egy F1-es világbajnok, valamint egy aktuális sztár csaphat össze egymással.