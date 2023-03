De la Rosa: Alonso kifejezetten humoros, ebben (is) rejlik a nagyszerűsége

Két futam, két dobogós helyezés – egyelőre ez Fernando Alonso mérlege a 2023-as szezonban, amivel az összetett pontverseny 3. helyén áll. A kétszeres bajnok ráadásul megszerezte a 100. dobogóját is, a 101. pódium kapcsán pedig megírtuk, hogy azt eddig mindenki futamgyőzelemmel ünnepelte.

Alonso egyik legrégebbi harcostársa a Forma-1-ben az a Pedro de la Rosa, aki egészen a 2000-es évektől vele tartott több csapathoz is. Az egykori F1-es most az Aston Martint segíti a tapasztalatával, így továbbra is közel dolgoznak egymáshoz a honfitársak.

De la Rosa egy friss interjúban, amelyet az Aston Martin oldalán tettek közzé, arról mesél, hogy Fernando Alonso humorral veszi a kiélezett helyzeteket, továbbá azt csodálja benne, hogy gyenge autót vezetve sem veszítette el a motivációját.

„Az emberek nem tudják, ki is az igazi Fernando. Látják, hogy rendkívül elkötelezett és koncentrált, de azt nem látják, nem veszik észre, hogy mennyire laza. Sok humorérzéke van, és nem veszi a saját szerepét túl komolyan. Ez az egyik erőssége, hogy nem érez nyomást.”

„Míg más versenyzők idegesek az előttük álló feladatok miatt, Fernando nem. Pillanatokkal a verseny előtt is vele lehetsz, és ő mosolyog, nevet és viccelődik. Olyan, mint egy gyerek, aki épp a parkba készül a haverjaival focizni, nem is gondolnád, hogy F1-es autót fog vezetni. Nyugodt marad, és részben ezért van az, hogy ennyi év után is képes ilyen magas szinten versenyezni.”

De la Rosa aztán arra is kitért, hogy a McLarennél rosszabb időszakot teljesítő Alonso éhes maradt a sikerre, amire nem sokan lettek volna képesek abban a helyzetben.

„Sok olyan világbajnok van, aki elveszíti az élességét, amikor már nincs versenyképes autója. Fernando nem ilyen. Ő megőrizte a szintjét és a motivációját. Az, hogy annyi F1-es dobogós helyezést elért, és hogy még mindig ugyanaz az éhség van benne, mint amikor elkezdte, annak ellenére, hogy már évek óta nem volt versenyképes autója, az olyasmi, amit igazán csodálok benne.

„Egy álom válna valóra, ha Fernando ismét világbajnok lenne. Megérdemli. Bármit is teszel az életben, ha a legjobbat nyújtod, előbb-utóbb megjutalmaznak, és Fernando évtizedek óta a legjobbat nyújtja.”

